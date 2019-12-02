Гороскоп на 3 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 3 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому гороскоп пророкує дуже складний день, а кому буде щастити як ніколи? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 3 грудня рекомендує Овнам не переборщувати з властивим їм завзяттям. Це може зіграти з вами злий жарт.

Телець

Характер у Тельців теж не подарунок. Ви часто спалахуєте через дрібниці і можете образити когось близького. У вівторок у вас може виникнути кілька таких ситуацій, тому постарайтеся тримати себе в руках.

Близнюки

Близнюкам же 3 грудня нестерпно захочеться обіймашок і додому. Тепло і ласка неодмінно піднімуть вам настрій.

Рак

Гороскоп на вівторок каже, що Раки, які не так давно захворіли, зможуть нарешті почати одужувати. Крім того, Ракам цього вівторка не рекомендується заводити нових знайомств, оскільки це може погано позначитися на ваших перспективах.

Лев

Леви дуже багато працюють і зовсім себе заганяли. Відпочиньте вже нарешті, світ від цього не розвалиться.

Діва

У Дів буде стабільний і дуже цікавий день, який дозволить вам дізнатися багато нового як про себе, так і про світ навколо вас.

Терези

Терезам цього вівторка будуть добре вдаватися всі їх починання. Крім того, ви станете ще на крок ближчими до наміченої глобальної мети.

Скорпіон

Скорпіонів чекає дуже цікавий день, приправлений різними дрібними приємностями. Вдома вас чекатиме тепло і затишок, можливо, навіть легкий масаж.

Стрілець

У Стрільців розпочалася досить неприємна фінансова смуга. Не хвилюйтеся – це не прокляття, незабаром усе налагодиться.

Козеріг

Ваші позитивні якості сьогодні буде як ніколи видно оточуючим. Користуйтеся і заводьте корисні знайомства!

Водолій

Сьогодні вам досить буде прислухатися до голосу своєї інтуїції, щоб із великим ступенем точності визначити, праві ви чи ні.

Риби

Астрологи дають вам приємну пораду, ні в чому собі не відмовляти. Також має сенс щиро поговорити з представниками молодшого покоління про нерозуміння, яке було раніше.

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