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Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

3.3т
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Гороскоп на 3 грудня 2019 року по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по картах Таро. Гороскоп зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності
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ОВЕН - Десятка кубків

У вас буде причина для радості. Може бути це успішно завершена робота, а може бути зустріч з симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе куди саме приведе вас доля в цей день.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ - Паж денаріїв

Ця карта означає початкову стадію матеріального підприємства. Можливо, ви починаєте робити фізичний об'єкт або починаєте проект, що включає садівництво, харчування, дієти або фізкультуру.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ - Дама мечів

Вам може вдасться найфантастичніший трюк. Якщо ви до цих пір відчували себе обмеженої, залежною від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і раз назавжди звільнитися від усього цього.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

РАК - Двійка кубків

День пройде під знаком глибокої симпатії, любові, душевного контакту або примирення. Налаштуйте свої внутрішні антени на прийом - і можливо, вам доведеться знову закохатися. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з ним нову весну вашої любові.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

ЛЕВ - Паж жезлів

Паж оголошує про нові починанні в якій-небудь справі або проекті. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

ДІВА - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

ТЕРЕЗИ - Лицар жезлів

Вам належить жаркий день. Або ваш бурхливий темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Навіть якщо це всього лише шум з дрібниці, ви можете дати волю своїм почуттям.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

СКОРПІОН - Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі - ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка денаріїв

Стрільці сповнені рішучості виграти, тому нагадуйте собі про обережність, хоча насправді вам просто бракує сил і вміння виграти. Ви занадто зациклені на чомусь, що насправді заважає реалізації ваших планів.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

КОЗЕРІГ - П'ятірка жезлів

Ви повинні бути в формі, тому що вам доведеться підтвердити свою майстерність. Це нормальна ситуація іспиту, випробування, уникати якої не варто. І тут не важливо, чи йде мова про змагання з конкурентами, про протиборстві двох думок або про психологічний змаганні (конфлікті) з близькою людиною.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю.Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

РИБИ - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

Гороскоп на 3 грудня по картах Таро: кого чекають неприємності

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Автор
Марія Дідик
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