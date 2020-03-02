Гороскоп на 3 березня: що чекає Близнюків, Раків, Стрільців та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 3 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва озвучила поради.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Вiвторок – сприятливий день для спілкування з друзями та однодумцями. Можна сходити в гості, прогулятися пішки або покататися на велосипеді. Якщо ви давно хотіли, пройти якесь нескладне навчання, то сьогодні сміливо починайте. Якщо не провалюватися в фантазії і мрії, то в цей день можна багато чого встигнути. Тим більше що гарний настрій буде цьому сприяти", – зазначила Інна.

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Вдалий день для:

Налагодження контактів.

Прогулянок пішки або на велосипеді.

Проходження коротких курсів навчання.

Спілкування з братами і сестрами.

Астрологічний прогноз для кожного знака на 3 березня

Овен

Ви сповнені енергії сьогодні, але не хапайтеся за все відразу. Продумайте найважливішу справу до дрібниць і приступайте до дій у цю ж хвилину. І ваші зусилля матимуть успіх.

Телець

Для Тельців сьогодні не найкращий день. Переїдання, тринькання коштів, непорозуміння з керівництвом або батьками можуть позначитися на вас не кращим чином. Але ви міцні горішки, і будь-які проблеми вам до снаги!

Близнюки

У вас сьогодні вистачить сил на всі справи! Встигнете зробити навіть те, що планували минулого тижня. Гарний настрій і добрі інсайди будуть супроводжувати вас.

Рак

Спілкування, поїздки і прогулянки з друзями – ось чого захочеться сьогодні вам. Сприятливий день для відвідування косметолога, перукаря і походу в театр чи на виставку картин. Можуть снитися віщі сни, тому будьте уважні до них!

Лев

Вас може потягнути на психологію і езотерику, але не надто заглиблюйтеся. У цей день у вас повно інших можливостей: заняття спортом, домовленості з керівниками. На роботі можете себе проявити неординарно.

Діва

Сьогодні ви – душа компанії. Жартуйте і мотивуйте своїм прикладом колег – ви будете їм корисні. У роботі можуть бути перебої і непорозуміння.

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Терези

Оточуючі вимагають від вас негайних дій, а ви, як завжди, зважуєте всі за і проти. І правильно робите – провокації оточуючих не повинні порушувати вашу гармонію всередині. Навіть якщо про вас згадають колишні кохані сьогодні.

Скорпіон

Влада на вашому боці, і ви проявите себе як мудра людина. У любовних справах не все гладко. Ваша друга половинка дасть вам привід для ревнощів, але постарайтеся проявити мудрість.

Стрілець

Стрільцям дуже захочеться романтики, ось тільки друга половинка зараз не на вашій хвилі. Зате громадські заходи і справи фінансові увінчаються успіхом.

Козеріг

Вас чекає приємний сюрприз від рідних. Не скупіться на похвалу і взагалі не скупіться зараз. Прийшов час робити добрі справи!

Риби

У вас все буде спокійно і розмірено. Ви будете купатися в славі і похвалі, покажете себе з кращого боку. Єдине, чого може захотітися – поспати або пофантазувати. Не відмовляйте собі в приємному, але вчасно приземляйтеся!

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