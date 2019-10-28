Гороскоп на 29 жовтня 2019: кому не пощастить у вівторок

Гороскоп на 29 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Один із знаків Зодіаку може опинитися перед непростим вибором, а декому гороскоп обіцяє дуже цікаві виклики. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 29 жовтня попереджає Овнів про обережність. Не ризикуйте даремно, двічі подумайте перед тим як погоджуватися на здавалося б привабливі пропозиції. За "золотими горами" може критися небезпека.

Телець

Тельцям 29 жовтня астрологія рекомендує перестати переживати через побутові проблеми і сконцентруватися на поточних завданнях. Поступово ви все розрулити, але для цього потрібен час. Крім того, подумайте про відмову від шкідливих звичок, оскільки здоров'я вже не залізне.

Близнюки

Гороскоп на 29 жовтня радить Близнюкам поменше прислухатися до чужої думки. Користі від цього не багато, а ваша довірливість може зіграти з вами злий жарт.

Рак

Раків у вівторок може наздогнати несподівана новина, яка здатна привести до кардинальних рішень з вашого боку. Втім, не лякайтеся. Можливо вам якраз і не вистачало певної спонтанності? Життя не повинна ставати болотом.

Лев

Гороскоп на 29 жовтня радить Левам прислухатися до голосу інтуїції. Ймовірно, ви опинитеся в непростій ситуації і будете змушені робити вибір - в цьому випадку шосте відчуття може вас сильно виручити.

Діва

Астрологія на вівторок пророкує Дівам дуже насичений емоціями день. За цей день ви відчуєте весь спектр почуттів - від дикого захвату до відчаю. Втім, до вечора ви зумієте відновити душевну рівновагу.

Терези

29 жовтня Терезам потрібно бути обережніше зі словами. Зазвичай ви не розкидаєтеся заявами, але в цей день можете опинитися на межі. Ваші емоції можуть мати далекосяжні наслідки.

Скорпіон

Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіонів рекомендує цього знаку присвятити день творчості і веселощам. Сходіть на прогулянку або кіно, купіть те, що давно хотіли, а також дайте відпочити від зайвих думок своїй голові.

Стрілець

Гороскоп на цей день прогнозує для Стрільців дуже важливу місію, при виконанні якої їм знадобиться допомога колег або друзів. Крім того, вас чекає ще один цікавий виклик, який може відкрити перед вами вікно можливостей.

Козеріг

Козерогам 29 жовтня не варто робити великі покупки або укладати угоди. Вони принесуть вам тільки негатив і розчарування. Краще візьміть вихідний і відпочиньте від роботи.

Водолій

Зірки рекомендують Водоліям присвятити більше часу налагодженню відносин з близькою їм людиною. Можливо ви занадто сильно захопилися роботою і не помітили, що в особистому житті все пішло не так. 29 жовтня буде хороша можливість все виправити.

Риби

Рибам 29 жовтня підготувало безліч термінових завдань. Так, в цей день вам слід дати собі можливість обміркувати все і прийняти дуже важливе рішення, яке в майбутньому кардинально змінить ваше життя.

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