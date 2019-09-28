Гороскоп на 29 вересня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 29 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Зірки радять Овнам 29 вересня бути більш розсудливими і дбайливо ставитися до своїх фінансів. Не варто робити імпульсивні покупки. Подумайте двічі перед тим, як віддавати гроші за річ, яка вам не потрібна.

Телець

Тельці, по можливості приділіть трохи часу рідним. Така дрібниця, як спільна вечеря або коротка прогулянка можуть зміцнити ваші відносини, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.

Близнюки

Непередбачена ситуація може вибити Близнюків 29 вересня зі звичного ритму — зберігайте спокій, все налагодиться. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися.

Рак

Раки, у вашій голові маса геніальних ідей, які зірки рекомендують почати реалізовувати вже зараз. Це дозволить вам стати більш задоволеними життям і підняти самооцінку. Однак варто пам'ятати, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінуватися і починати не варто.

Лев

Зірки радять Левам 29 вересня трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу або перегляньте хороший документальний фільм.

Діва

Діви, якщо ваше серце вільне, то зовсім скоро ви обов'язково закохаєтесь. І навіть якщо це буде швидкоплинний роман, він подарує вам масу вражень і романтики.

Терези

29 вересня Терезам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!

Скорпіон

Скорпіонам 29 вересня знадобляться сили для того, щоб вирішити багато завдань. Але на вас чекає і нагорода: романтичний вечір або ж побачення.

Стрілець

29 вересня Стрільцям необхідно набратися терпіння. Вас буде все дратувати і ви навіть не зможете виспатися. Але якщо здається, що весь світ проти вас, то варто спробувати стати його частиною, щоб було легше.

Козеріг

Гороскоп на 29 вересня рекомендує Козерогам ризикувати в якійсь справі по бізнесу. Адже зірки говорять, що ризик буде виправданий і все вийде.

Водолій

Водоліям потрібно бути обережними 29 вересня, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не турбуйтеся, якщо виявиться, що ви кудись запізнилися.

Риби

Рибам 29 вересня необхідно подбати про своє здоров'я і менше замислюватися про ті проблеми, які все одно не можливо вирішити відразу. Візьміть собі вихідний і рушайте з друзями на дачу.

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