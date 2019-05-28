Гороскоп на 29 травня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: не втрачайте голову

Гороскоп на завтра, 29 травня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку пророкує щасливий день, який може принести цікаві і несподівані новини. Головне, не лякайтеся того, що можете почути від близьких. На все потрібно реагувати адекватно.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" художника з Італії Чіро Маркетті.

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ОВЕН — Колесо Фортуни

Овнам гороскоп на завтра віщує нові пригоди і несподівані новини, які спершу можуть вибити зі звичної життєвої колії, але при цьому вони проллють світло на найближче майбутнє. Карти Таро радять в середу намагатися слідувати своїй долі і не квапити події, так як настає світла смуга в житті. Але події повинні слідувати своєю чергою, інакше ви можете злякати удачу.

ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця

Тельці 29 травня мають проявляти витримку, спокій і лояльність в будь-яких несподіванках. Гороскоп на сьогодні говорить про те, що вам не варто активно втручатися в хід подій, не слід керувати всюди по-своєму і вже точно не треба грубо висловлюватися про будь-кого. Помилки, допущені в цей день, можуть відбиватися у вашій подальшому житті ще дуже довго.

БЛИЗНЮКИ — Повішений

Карта символізує внутрішню свободу людини: від зобов'язань, від життєвого тягаря, від переживань і непотрібних зв'язків. Гороскоп на середу вказує на те, що пора розірвати певний ланцюг, які вас сковують з дня у день. Життєва ситуація постійно змінюється, і ви нічого не зможете з цим зробити, просто приймайте все так, як воно є.

РАК — Двійка Жезлів

Ракам 29 травня випаде можливість з'ясувати, наскільки ви самі здатні відповідати за свої вчинки і приймати правильні рішення. Справа в тому, що ви зіткнетеся з важкою ситуацією, результат якої буде залежати тільки від ваших дій. Що буде далі – ніхто не може напевно знати, але вам потрібно чітко розуміти, що все ваше життя перебуває тільки в ваших же руках ..

ЛЕВ — Лицар Жезлів

Гороскоп по картах Таро радить Левам 29 травня бути більш стриманими і тактовними, так як події, що відбуваються навколо, обіцяють вам сьогодні зайву збудливість. Найчастіше ваша ж нетерпимість і запальність заважають вам грамотно чинити в тій чи іншій ситуації. Задумайтесь над тим, що ви робите не так і про що найчастіше шкодуєте. Тоді все стане на своїм місця.

ДІВА — Четвірка Кубків

Четвірка Кубків попереджає Дів про те, що день буде вельми корисним, проте в той же час і далеко не легким. Щось змусить вас сьогодні серйозно задуматися про проблеми, що назріли. Зверніть увагу на той момент, що ви самі коваль свого щастя і перестаньте сліпо розраховувати на чиюсь допомогу. Гороскоп на середу говорить про те, що вам необхідне внутрішнє усамітнення.

ТЕРЕЗИ — Десятка Кубків

Терези 29 травня проведуть день в повному комфорті і гармонії: з близькими, з оточенням і навіть з самим собою. Можливо, станеться те, що змусить вас подивитися на життя під зовсім іншим кутом. При цьому, швидше за все, передбачення може стосуватися особистого сторони життя. У вас в душі з'являться настільки довгоочікувані мир і комфорт, яких раніше так гостро не вистачало. Скористайтеся всіма шансами, які надасть вам доля.

СКОРПІОН — Дама Денаріїв

Королева або Дама Денаріїв – образ жінки, яка домагається насамперед суспільного визнання і вже потім сімейного благополуччя. Це певною мірою відкине тінь впливу і на Скорпіонів: ви будете надто переймаютися роботою, і зовсім припините помічати особисті проблеми. Однак, як пророкує гороскоп на завтра, це може виявитися правильним рішенням. Існує ймовірність, що ваші жертви будуть оцінені, так як дозволять всім побачити, наскільки важливі вам заохочення і похвала.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів

Стрільці 29 травня будуть змушені почати боротьбу за своє місце під сонцем. Вам доведеться битися словесно і доводити свою правоту для того, щоб не постраждала власна репутація. Можливо, виною всьому – необдумані і легковажні вчинки, які ви зробили раніше. Гороскоп по картах Таро рекомендує в цей день вам гарненько обміркувати кожен свій крок і діяти дуже обережно, інакше можете постраждати від власної різкості.

КОЗЕРІГ — Король Кубків

Карта Король Кубків уособлює ваше прагнення до придбання трансцендентного досвіду, до звільнення від пут свідомості і містичного єднання з всесвіту, який приготував для вас яскравий і незабутній сюрприз. Існує ймовірність, що ваше життя круто зміниться, однак вам варто докласти до цього певних зусиль.

ВОДОЛІЙ — Четвірка Жезлів

Водоліям 29 травня належить переробити масу важливої роботи, яка дасть старт для початку нового етапу в житті. Ця карта є хранителем дуже позитивної і потужної енергетики. Саме Четвірка Жезлів випадає в особистому розкладі людям, які готові йти напролом заради свого щастя. Гороскоп на сьогодні каже, що і на вашу вулицю прийшло свято. Це можуть бути різні значущі події як в особистому житті, так і на грунті кар'єри.

РИБИ — Дама Жезлів

Карта символізує довіру до себе,мир із самим собою і душевну гармонію. Сьогодні Риби – відкриті новому і легкі на підйом. Можливо, навіть варто проявити ініціативу і вона знайде широкий відгук у оточення та буде високо оцінена кимось згори. Пам'ятайте, навіть авантюрні пропозиції можуть виявитися дуже корисними. Варто також відзначити, що Рибам слід трохи відпочити від повсякденної рутини і змінити щось у своєму житті, інакше будете шкодувати про те, що воно пройшло сіро і нецікаво.

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