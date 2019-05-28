Гороскоп на 29 травня 2019: кому завтра не пощастить

Гороскоп на завтра, 29 травня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на завтра.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Гороскоп на 29 травня для Овнів радить не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо ваші плани будуть йти не так, як ви собі задумали. Вже скоро все у вашому житті налагодитися.

Телець

Тельцям слід 29 травня відкласти щоденні турботи і присвятити день відпочинку. Знайдіть час для спілкування з людьми, які вам приємні, прогулянок, хорошого фільму або книги.

Близнюки

29 травня на Близнюків навалиться купа справ. Намагайтеся бути максимально зосередженими, щоб нічого не випустити з уваги. Увечері прийміть гарячу ванну або подивіться фільм — вам потрібні позитивні емоції.

Рак

У Раків 29 травня буде дуже напружений день. Зірки радять: будьте обережні у відносинах з керівництвом і колегами по роботі — ваші ініціативи можуть виявитися недоречними.

Лев

Гороскоп на 29 травня для Левів рекомендує зайнятися своїм здоров'ям. Подумайте, чи не варто вам переглянути режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Діва

29 травня на Дів чекає легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Терези

Гороскоп на 29 травня обіцяє Терезам романтичний день. Можливо, саме завтра ви зустрінете свою другу половинку. Є варіант, що про себе також нагадають колишні.

Скорпіон

29 травня Скорпіонам необхідно налаштуватися на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Стрілець

Гороскоп на 29 травня рекомендує подбати про те, щоб мати доглянутий зовнішній вигляд і гарний настрій. Якщо втома все ж дає про себе знати, спробуйте освіжитися на тривалій прогулянці.

Козеріг

На Козерогів 29 травня чекає спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Водолій

Гороскоп на 29 травня радить Водоліям прислухатися до себе, і якщо у вас буде момент, коли вам не захочеться відповідати на телефонні дзвінки або чиєсь запитання — не відповідайте. Присвятіть цей день повністю собі.

Риби

Рибам 29 травня необхідно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти вам знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

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