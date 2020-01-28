Гороскоп на 29 січня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 29 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 29 січня каже, що Овни захочуть закритися від усіх. Вони можуть і зовсім втратити інтерес до роботи, до навчання, до подальшого розвитку. Їм буде здаватися, що це все даремно. Але потрібно пам'ятати, що шлях до зірок часто через терни.

Телець

Зірки говорять, що у Тельців 29 січня видасться плідний день і вони зможуть поліпшити своє матеріальне становище. Для цього важливо займатися тим, що приносить задоволення, інакше розтратите всю свою енергію даремно.

Близнюки

Близнюки, вам 29 січня у багатьох ситуаціях кортітиме знайти брехню, лицемірство, нещирість, обман, а то і навіть зраду. Втім, ви маєте шанси потрапити в полон власних ілюзій – тому не поспішайте з висновками.

Рак

Раки, ваші мрії будуть здійснюватись 29 січня і все піде за планом. У професійній і фінансовій сфері на вас чекає повна безпека. Ви отримаєте можливість розвіяти ваші сумніви.

Лев

29 січня зірки радять Левам не поспішати давати обіцянки друзям зустрітися з ними після роботи. Можливо, у вас з'являться невідкладні справи й зустріч доведеться перенести.

Діва

Діви, зараз хороший період для вирішення фінансових питань, а домашні – краще відкласти на інший день. Вечір присвятіть собі та процедурам догляду.

Терези

Забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 29 січня ситуація обов'язково зміниться в кращу сторону.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам 29 січня уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, але легкі заняття спортом підуть на користь.

Стрілець

Стрільці 29 січня будуть відчувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні, з боку дратівливих факторів виникнути не повинно.

Козеріг

Зірки говорять, що день буде невдалим для Козерогів. Краще залишіться вдома і не плануйте ніяких важливих справ.

Водолій

Гороскоп на 29 січня каже, що в цей день Водолії будуть на висоті. Увага навколишніх їм забезпечена, тому слід приготуватися до неї. Можливі несподівані зустрічі та знайомства.

Риби

Зверніть увагу на вашу поведінку. Можливо є реакції від яких вам слід відмовитися, щоб зробити своє життя якіснішим.

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