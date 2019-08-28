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Гороскоп на 29 серпня: кого чекає важкий четвер

2.7т Читати матеріал російською

Гороскоп на 29 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому у цей день доведеться тяжко, а кому буде неймовірно щастити? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 29 серпня: кого чекає важкий четвер

Овен

Гороскоп на 29 серпня рекомендує Овнам у четвер прислухатися до поради своїх друзів. У цей день вони можуть дати вам непогану пораду, яка допоможе вам уникнути помилок. Крім того, чекайте парочку цікавих сюрпризів.

Телець

У Тельців видався дуже напружений період, але до фінішної межі залишилося зовсім небагато. Ви зробили все що від вас потрібно і скоро пожнете плоди успіху. До речі, фінансове становище теж має прийти в норму.

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Близнюки

Гороскоп на четвер рекомендує Близнюкам утриматися від незапланованих покупок і взагалі поберегти гроші. Нічого страшного, але незабаром вас можуть чекати непередбачені витрати, тому краще заощадити.

Рк

29 серпня Раки можуть отримати важливу новину, яка зіграє поворотний момент у їхньому житті. Когось ця новина може засмутити, але не сумуйте занадто сильно, все налагодиться.

Лев

Зірки говорять, що в четвер у Левів ідеальний день, щоб взяти життя в свої руки і, можливо, почати все з чистого аркуша. Це може стосуватися як професійної, так і особистої сфер.

Діва

Діви 29 серпня повинні бути максимально спокійні і врівноважені. Ваш внутрішній дзен не повинні похитнути зовнішні подразники. Це може відвернути вас від намічених цілей, що зараз було б вкрай не бажано.

Терези

Гороскоп на 29 серпня для Терезів говорить про майбутні труднощі. Незважаючи на це, четвер буде легким днем, під час якого, ви зможете домогтися необхідних результатів і задовольнити свої потреби.

Скорпіон

У четвер, 29 серпня Скорпіонів чекає довгий і напружений діалог із собою. В цей день вам слід дати собі можливість визнати свої помилки і почати над ними працювати. Будьте щирі і не зачиняйтеся в собі.

Стрілець

Гороскоп на 29 серпня радить Стрільцям розслабитися і почати імпровізувати. Цей день принесе вам успіх, якщо ви не опустите руки і зробите все правильно. Крім того, обов'язково проведіть вечір зі своїми близькими.

Козеріг

У четвер 29 серпня вам необхідно бути максимально доброзичливим і розслабленим. Гороскоп для Козерогів радить їм з обережністю поставитися до нових пропозицій і підозрілих операцій.

Водолій

Гороскоп на 29 серпня просить Водоліїв бути активними. Так, у цей день ви зможете отримати необхідний результат, тільки в тому випадку, якщо ви докладете до цього зусиль.

Риби

Вам терміново необхідно змінити своє оточення. Ви постійно витрачаєте час на непотрібних людей і через це страждаєте. Приділіть увагу собі і у вас усе налагодиться.

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