Гороскоп на 29 лютого 2020 року: що чекає Раків, Тельців, Скорпіонів та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 29 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, якою буде субота.

Рибам рекомендується провести цей день з близькими, у Тельців є шанс зустріти свою долю, а Стрільцям потрібно прислухатися до своєї інтуїції. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на суботу, 29 лютого.

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Овен

Овни 29 лютого можуть отримати важливу звістку, яка призведе до великих змін у житті. Також астрологи рекомендують в цей день не обговорювати зі сторонніми особисте життя – недоброзичливці можуть позаздрити.

Телець

Самотні Тельці 29 лютого зможуть зустріти свою долю. Однак астрологи попереджають: все залежить тільки від вас. Проявіть ініціативу! Крім того, будьте обережні в цей день з грошима.

Близнюки

29 лютого Близнюкам потрібно бути зібраними і звертати увагу на деталі – неуважність може зіграти з вами злий жарт. Увечері чекає приємний сюрприз.

Раки

Астрологи рекомендують Раками провести 29 лютого з близькими. Можливо, хтось потребує вашої допомоги. Також не варто витрачати гроші в цей день, адже є шанс повернутися додому з марною покупкою.

Лев

Леви можуть зіткнутися 29 лютого з труднощами. Однак не варто впадати у відчай. Для вас настає сприятливий період.

Діва

29 лютого Дівам не варто приймати важливих рішень і починати нову справу. Краще провести час на природі і порадувати себе приємною покупкою.

Терези

Терезам у цей день астрологи рекомендують приділити особливу увагу зовнішньому вигляду. Сьогодні від нього буде залежати багато. Крім того, ввечері чекає романтична зустріч.

Скорпіон

29 лютого для Скорпіонів – ідеальний день, щоб нарешті записатися до спортзалу або басейну. Є ймовірність, що хтось сторонній захоче зруйнувати ваші відносини з близькими. Не соромтеся висловити власну думку.

Стрілець

Стрільцям астрологи рекомендують 29 лютого прислухатися до своєї інтуїції – вона підкаже вам відповідь на питання, що давно хвилює. Вечір краще провести вдома: подивіться фільм, запросіть друзів у гості.

Козеріг

29 лютого будь-який ризик Козерогів буде виправданий. Труднощі, які можуть виникнути зранку з легкістю будуть вирішені до вечора.

Водолій

29 лютого для Водоліїв – сприятливий день для шопінгу. Однак на вас можуть навалитися побутові справи, які відберуть багато сил. Не соромтеся звертатися за допомогою.

Риби

29 лютого Риби відчують потужний приплив енергії, який допоможе прийняти правильні рішення і здійснити плани. Не варто прислухатися до слів інших людей – швидше за все вони правдиві лише частково.

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