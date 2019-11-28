Гороскоп на 29 листопада: що чекає Раків, Левів, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 29 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Терезам і Близнюкам цей день обіцяє труднощі, а ось деяким знакам Зодіаку буде сильно везти. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Для Овнів 29 листопада стане сприятливим днем для всього що пов'язано з любов'ю. Готуйтеся до дуже приємних сюрпризів.

Телець

Тельцям останнім часом доводиться нелегко: на них навалилося багато всього, а ваша відповідальність не дозволяє скинути з себе цей тягар. Ви на правильному шляху, скоро стане легше.

Близнюки

Близнюків чекає дуже непростий день. Можливі стреси, втома і нервування. Важкий кінець важкого тижня. Але зате вихідні обіцяють бути дуже приємними.

Рак

У Раків 29 листопада обіцяє стати днем безкінечних розмов і переговорів. Досить безглуздих, але куди від цього подінешся.

Лев

Левам краще всього провести цей день з близькими і друзями. Втім, навіть якщо у вас буде важкий і напружений день, то не турбуйтеся - вони зрозуміють.

Діва

Дівам в цю п'ятницю загрожують незначні фінансові втрати. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то краще не укладайте угод.

Терези

Терезам 29 листопада краще не приймати важливих рішень і відправлятися в тривалі відрядження. Все це може закінчитися бідою.

Скорпіон

Скорпіонам світить дуже спокійний день. Ви плідно потрудіться на роботі, переробите всі справи і плавно вкотився у вихідні.

Стрілець

Головна порада дня для Стрільців: не порушуйте звичний для вас розпорядок дня, оскільки це може привести до неприємностей. Імпровізація сьогодні це не ваше.

Козеріг

Ваша принциповість, проникливість і стриманість сьогодні працюють на вас.

Водолій

Можливо несподіване, але дуже приємне романтичне зізнання.

Риби

Не вводьте нововведень у відання господарства та іншого домашнього побуту.

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