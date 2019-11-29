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Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 29 листопада 2019 року, по картах Таро рекомендує всім знакам Зодіаку бути обережними.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю по картах Таро.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності
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ОВЕН П'ятірка Жезлів

Найскладніше, що очікує вас в цей день - це розмова з близьким другом. Ви давно розкрити йому свій секрет, який заважає вам нормально спілкуватися і сковує вас. Не бійтеся, він зрозуміє і простить вас.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

У цей день ви зустрінете сильну жінку, яка зможе вивести вас із небуття і вказати правильну дорогу. Будьте уважні і дотримуйтесь за всіма знаками, які вам буде надавати Всесвіт.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ Імператриця

Вам необхідно зняти з себе корону і віддати кермо влади комусь іншому. Ви втомилися і це негативно відбивається на стані вашого здоров'я. Зніміть цю ношу зі своїх плечей і почніть дихати спокійно.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

РАК Світ

Не бійтеся змін. Вони неминучі і тільки зроблять вас сильніше. Ви любите життя і вона обдаровує вас несподіваними подарунками. Вам необхідно вживати всіх з посмішкою і радіти кожному дню.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

ЛЕВ Двійка Жезлів

Перестаньте ростити в собі ненависть і почніть любити і радіти життю. Говоріть тільки те, що думаєте. Постарайтеся помиритися в цей день з людиною, з яким посварилися дуже давно. У майбутньому він може бути вам дуже корисний.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

ДІВА П'ятірка Кубків

Відпочинок - єдине, що потрібно вам. Не думайте ні про що погане і концентруйте увагу тільки на позитиві. Вам слід бути уважнішими до власного стану.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

ТЕРЕЗИ Паж Денаріїв

Вам слід прожити цей день присвятивши його своїй родині. Стати їм опорою і підтримкою. Гороскоп по картах Таро рекомендує вам перестати бігати від себе. Робіть те, що хочете і не слухайте нікого.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

СКОРПІОН Зірка

Гороскоп по картах Таро на для Скорпіонів рекомендує їм дати собі шанс на свободу. Забудьте про неприємних завдань і робіть тільки те, що хочете.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ Повішений

Приділіть час своїй роботі. Вирішіть всі завдання, котрі давно накопичилися і заважають вам рухатися далі. Не думайте про те, що у вас щось може не вийти.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

КОЗЕРІГ Місяць

Не бійтеся своїх бажань і пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає ранок. Не бійтеся темряви, оскільки ви здатні перемогти всіх монстрів, які в ній ховаються.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ Трійка Кубків

Ви перестали вірити людям і це постійно створює вам безліч проблем. Виправте ситуацію. Почніть дихати на повні груди і рухайтеся далі.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

РИБИ Двійка мечів

Зважитеся на відчайдушний крок. Вам потрібно зробити це найближчим часом, оскільки далі вас чекають великі зміни. Крім того, більше приділяйте часу своїй родині.

Гороскоп на 29 листопада 2019: кого чекають неприємності

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Автор
Марія Дідик
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