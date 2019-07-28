Гороскоп на 29 липня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 29 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок буде не простим днем для багатьох знаків Зодіаку. Так, Овнам і Дівам слід обережно ставитися до своїх фінансів, а ось Ракам і Скорпіонам - розслабитися і відпочити. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

29 липня гороскоп для Овнів рекомендує цьому знаку обережно ставитися до своїх фінансів. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато грошей і це в майбутньому може негативно вплинути на ваші справи. Також, постарайтеся укласти в цей день якусь вигідну угоду.

Телець

29 липня Тельців чекає безліч неприємних сюрпризів і дрібних неприємностей. Постарайтеся вести себе стримано і не реагувати на провокації. Пам'ятайте, що будь-який конфлікт можна вирішити.

Близнюки

Гороскоп на 29 липня для Близнюків радить цьому знаку звернути увагу на своє здоров'я. Постарайтеся відпочити і розслабитися. Крім того, вам слід поговорити з близьким другом, оскільки він потребує вашої допомоги і підтримки.

Рак

Зірки рекомендують Ракам 29 липня присвятити день розвагам. Веселіться і не думайте ні про що. Не дивлячись на те, що ви сильно втомлюєтеся останнім часом вам варто знайти в собі сили на активний відпочинок або спорт.

Лев

Левам 29 липня необхідно подумати про те, що заважає їм рухатися далі. Ви самі не розумієте чого хочете і це негативно впливає на ваш емоційний стан. Крім того, постарайтеся відпочити.

Діва

Гороскоп на 29 липня обіцяє Дівам насичений на пригоди день. Відправляйтеся до моря або в гори, оскільки там ви знайдете душевну рівновагу і зробите висновки, які допоможуть вам рухатися далі.

Терези

29 липня Терезам слід бути обережніше з незнайомцями. У понеділок ви можете зустріти людину, яка негативно вплине на ваше майбутнє. Можливо, ви втратите через неї велику суму грошей.

Скорпіон

Гороскоп на 29 липня попереджає Скорпіонів про небезпеку, яка може підстерігати їх в самому несподіваному місці. Будьте ввічливі з ворогами і не тримайте образу на друзів. Увечері вас чекає приємний сюрприз.

Стрілець

Гороскоп на 29 липня рекомендує Стрільцям зайнятися роботою. Вам слід обережно запитати про підвищення у керівництва. Можливо, саме в цей понеділок вам не відмовлять і у вас буде шанс поліпшити свій фінансовий стан.

Козеріг

Козерогам 29 липня необхідно вирішити старий конфлікт, який заважає їм рухатися далі. Постарайтеся розслабитися, але не відпускайте ситуацію. Вам доведеться докласти деяких зусиль, щоб налагодити своє життя.

Водолій

29 липня Водоліям варто довіритися долі. Слідуйте за нею і не дайте собі схибити. Ви зможете досягти успіху, якщо будете наполегливі і впевнені в собі. Уважно стежте за знаками, які дає вам Всесвіт.

Риби

Гороскоп на 29 липня для Риб рекомендує цьому знаку Зодіка присвятити день своїй сім'ї. Ви проводите занадто мало часу зі своїми близькими і це негативно впливає на ваші взаємини. Виправте це, якщо не хочете серйозного конфлікту в майбутньому.

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