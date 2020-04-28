Гороскоп на 29 квітня по картах Таро: яким буде цей день

Гороскоп на 29 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Туз жезлів

Вас чекає складний період. Будьте уважні до деталей і не дайте собі можливості опустити руки. Пам'ятайте, що у вас попереду безліч завдань і вам знадобляться сили.

Телець – Двійка денаріїв

Не бійтеся нічого і пам'ятайте, що молодість прощає все. Ваша внутрішня сила допоможе вам пройти всі випробування і дасть можливості. Відкривайте нові горизонти і не реагуйте на критику.

Близнюки – Дама кубків

Будьте спокійні. Думайте перед тим, як говорити, і говоріть тільки тоді, коли звертаються до вас. У цей день вам доведеться битися за правду і довести, що ви чесна людина.

Рак – Десятка денаріїв

Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Відчуйте себе людиною, багатою внутрішньо і зовні, і поділіться своїм багатством з іншими.

Лев – Трійка мечів

Будьте уважні до дрібниць і не дайте себе обдурити. Також вас чекає важлива розмова з близьким другом. Будьте ласкаві і ввічливі до неї. Також зверніть увагу на своїх колег.

Діва – Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками.

Ваги – П'ятірка кубків

Настає час, коли будь-яка справа або проєкт просто руйнується під силою власної ваги. Початковий вогонь і натхнення виснажуються під вагою ускладнень. Ідіть до своєї мети, незважаючи ні на що, і не намагайтеся обдурити Всесвіт.

Скорпіон – Десятка жезлів

Ви наразі занурені в переживання, які, строго кажучи, можна назвати суб'єктивними. У вашому житті не відбулося нічого трагічного, що могло б заподіяти вам стільки прикрощів. Але ви до такої міри заплуталися у власних бажаннях і страхах

Стрілець – Четвірка кубків

Ви тільки почали свій шлях і вже очікуєте результат. Не поспішайте, спробуйте заспокоїтися і вникнути в суть того, що ви робите. Ваше прагнення до успіху може зіпсувати вам початкову мету.

Козеріг – Трійка жезлів

Вас чекає іспит на винахідливість, знання тактики і вміння користуватися накопиченим досвідом. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю.

Водолій – Король мечів

Скористайтесь наявним шансом, погодьтеся на компроміс або підіть на примирення. Не вірте улесливим похвалам і обіцянкам. Доля грає вам на руку.

Риби – Паж кубків

Будьте обережні, адже раптовий успіх може запаморочити вам голову і ви забудете про застереження. Пам'ятайте, світло супроводжує вас на всьому життєвому шляху і ви самі повинні стати його джерелом.