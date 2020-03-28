Гороскоп на 29 березня по картах Таро: кого чекають неприємності зі здоров'ям

Гороскоп на 29 березня 2020 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку налаштуватися на складний день. Зверніть увагу на своє оточення.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на неділю по картах Таро.

pexels.com

ОВЕН - Імператор

Якщо Імператор заходить занадто далеко, нація може виявитися на безплідних пустищах. Подібно до цього у вашому житті ви можете перетворитися в тиранів і диктаторів або дозволити іншим ставитися до себе таким чином.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Спалах натхнення – це те, що ви відчуєте. Ваш мотор працює на всіх парах, і всі ваші цілі – у вас в руках. Інший варіант – ви відчуєте великий приплив енергії.

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Ця карта може мати кілька різних значень. По-перше, вона може означати, що перед вами безліч виборів. Інша інтерпретація – що ви так загіпнотизовані можливостями, що застигає в нерішучості.

РАК - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць.

ЛЕВ - Суд

Це знак змін, негативних або позитивних. У ваше життя прийде нове. Постарайтеся зрозуміти сенс покладеного на вас завдання і виконати його з честю. Ця карта - символ змін, які або відбуваються у вашому житті зараз, або ось-ось впадуть на вас.

ДІВА - П'ятірка мечів

Ця карта говорить про те, що вам завжди необхідно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. Вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Ваша безпека і стабільність знаходиться в безпосередній близькості до абсолютно нереальних елементів. Коли ця карта з'являється, то, значить, настав час відкрити двері, іншими словами, зробити конкретні дії в напрямку ваших бажань.

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Ви повертаєтеся обличчям до джерела своєї інтуїції, так щоб знову отримати натхнення, і на цей раз відправитися по новій дорозі. Ви будете відчувати занепокоєння або неясне бажання уникнути чогось.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денаріїв

Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи. Проявляйте гнучкість, не відмовляйтеся спробувати нове.

КОЗЕРІГ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій. Король кубків - карта, яка випадає вам нечасто, а це значить, що ви повинні слідувати її порадам і прогнозам.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Вас очікують зміни, або вам доведеться щось незвичайне. Ця карта рідко дає відповіді на питання, але завжди варто слідувати її порадам. Головне - не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться.

РИБИ - Сонце

На цій карті чоловік в образі сяючого сонця. Ця карта принесе вам безтурботне щастя. Справжня удача приходить лише до тих, хто, подібно до дітей, сприймає життя просто і мудро, не ускладнюючи його амбіціями і честолюбством.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!