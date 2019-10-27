Гороскоп на 28 жовтня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 28 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Овнам 28 жовтня потрібно сконцентрувати увагу на своїй сім'ї. Поговоріть з близькими, можливо вони затаїли на вас образу і вам необхідно виправити ситуацію.

Телець

Тельці, уважно стежте за тим, що відбувається навколо вас. Постарайтеся дати собі можливість сконцентрувати увагу на роботі і важливих завданнях.

Близнюки

28 жовтня 2019 року Близнюкам варто звернути увагу на стан свого здоров'я. Зверніться до лікаря, якщо вас щось турбує.

Рак

Гороскоп на 28 жовтня каже, що Ракам необхідно прислухатися до свого серця. Будьте готові отримати справжній стусан від Всесвіту, який направить вас на істинний шлях.

Лев

28 жовтня Львів очікує несподіваний фінансовий прибуток. Будьте відкриті до світу і новим пропозиціям, які будуть стосуватися вашої роботи або нових проектів.

Діва

Гороскоп на 28 жовтня говорить про те, що Дівам треба відпочити. Постарайтеся не концентруватися на негативі і не дайте нікому маніпулювати собою.

Терези

Терезам гороскоп на 28 жовтня радить задуматися про своє майбутнє і почати рухатися до мрії. Робіть все можливе на шляху до успіху і не давайте себе сумувати.

Скорпіон

Гороскоп на 28 жовтня дасть вам шанс поліпшити взаємини з колегами. Постарайтеся зробити правильний вибір і не відмовляйте в допомозі.

Стрілець

Стрільці, 28 жовтня поговоріть зі своєю сім'єю про наболіле. Вам необхідно дати волю своїм почуттям і емоціям. Не опускайте руки, якщо все буде валитися з них.

Козеріг

Гороскоп на 28 жовтня радить Козерогам зануритися з головою в роботу. Вам удасться зробити висновок угоди, які принесуть вам успіх і хороший прибуток.

Водолій

Зірки радять Водоліям 28 жовтня присвятити день свогоєму хобі. Будьте собою і не дайте нікому себе обдурити. Крім того, вас чекає приємна новина.

Риби

Гороскоп на 28 жовтня для Риб рекомендує розслабитися і відпочити. Забудьте про проблеми і не давайте себе сумувати. Вам необхідно дати собі можливість зібратися з думками.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!