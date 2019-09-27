Гороскоп на 28 вересня 2019: кого чекає важка субота

Гороскоп на 28 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Деяким знакам Зодіаку потрібно буде стежити за емоціями особливо ретельно, а ось декому сильно щаститиме. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Для Овнів зірки обіцяють вельми напружений і непростий день. Гороскоп на 28 вересня говорить, що в суботу якийсь несприятливий збіг обставин може вимагати від вас максимум витримки і спритності. Втім, у разі успіху вас чекає якийсь неймовірний приз.

Телець

Тельцям у суботу потрібно просто розслабитися і відпочити. Ви взяли на себе всі справи світу і намагаєтеся встигнути всюди. Це похвально, однак ваші сили закінчуються і перед наступним тижнем вам необхідно перезарядити батарейки.

Близнюки

У Близнюків 28 вересня є відмінний шанс зробити рішучий крок назустріч змінам. Якщо ви вважаєте, що до них готові, то не втрачайте часу і йдіть вперед. Якщо в суботу вам надійде якась несподівана пропозиція, то без сумнівів погоджуйтеся. Це до добра.

Рак

Ракам у суботу краще бути обережнішими в спілкуванні з людьми. Збавте звичайну для себе радість і довірливість, оскільки саме завтра це може привести до неприємностей. 28 вересня помилок краще не допускати, це може скінчитися погано.

Лев

Навколо Левів останнім часом коїться якийсь бардак. Гороскоп рекомендує в суботу додати в нього хоча б дрібку порядку. Можете почати з вашого житла або ж нарешті з'ясувати з кимось стосунки. Крім того, зірки рекомендують вам не соромитися і голосно висловлювати свої ідеї вголос. Досить себе недооцінювати!

Діва

Субота – відмінний день для того, щоб очистити своє життя від безладу і зайвих турбот. Завтра можна порадіти сонечку, довше повалятися в ліжку і випити чашку ароматної кави або чаю. Ви на це заслужили.

Терези

Терезам гороскоп на 28 вересня обіцяє дуже гарні умови для трудової діяльності. Незважаючи на вихідний, ви будете сповнені енергії і натхнення. Чим не привід вирішити якусь складну задачу, до якої у вас не доходили руки в будні?

Скорпіон

У першій половині дня Скорпіони будуть займатися саморозвитком. Може, підете на якісь курси або в спортзал, а от увечері вас чекають дуже приємні справи. Погуляти з друзями або залягти на дивані з гарною книгою – вирішувати вам.

Стрілець

Стрільцям 28 вересня краще не розпускати язик і тримати свої емоції під контролем. Не поспішайте з висновками, оскільки вони можуть бути помилковими, що безнадійно зіпсує важливі для вас стосунки.

Козеріг

Козерогам не зайвим буде знайти сьогодні можливість провести більше часу з друзями, не обмежуйте свої мрії і фантазії, не забувайте про внутрішній голос і добре розвинену інтуїцію, яка скоординує вас у виборі правильного напряму.

Водолій

Завтра у вас буде унікальна можливість голосно заявити про себе. Не пропустіть її, оскільки такі шанси доля дає не часто. Позитивний результат буде запорукою гарного настрою і прекрасного дня.

Риби

Для Риб цей день тижня може виявитися вкрай негативним. Найбільш правильним рішенням сьогодні буде відкласти справи і завдання, які потребують прискіпливого підходу та максимальної самовіддачі в фізичному і моральному плані. Не лізьте в суперечки і сварки.

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