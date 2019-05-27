Гороскоп на 28 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: не звертайте зі свого шляху

Гороскоп на завтра, 28 травня 2019 року, за картами Таро попереджає про сюрпризи від долі, які будуть актуальні практично для всіх знаків Зодіаку. Варто задуматися над тим, чи все ви робите правильно і чи правильною дорогою йдете.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні за картами Таро складено на основі колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

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ОВЕН — Туз Жезлів

Овнам карти Таро обіцяють продуктивний день, який може пролити світло на багато незрозумілих ситуацій. Зокрема, ви зможете нарешті отримати відповідь на найважливіше запитання, а це дозволить розкласти по поличках свої пріоритети на майбутнє. Гороскоп на вівторок радить представникам цього знаку уважно придивитися до оточення, оскільки саме хтось із нього дасть вам підказку, як чинити в тій чи іншій ситуації.

ТЕЛЕЦЬ — Верховний Жрець

Гороскоп на сьогодні для Тельців застерігає їх від конфліктів. Не провокуйте своїх близьких, і вже тим більше не сперечайтеся з тими, хто потім може пригадати вам це. Принциповість гарна далеко не в усіх випадках, іноді варто поступитися, щоб отримати більшу винагороду.

БЛИЗНЮКИ — Лицар Мечів

Лицар символізує боротьбу, й, очевидно, вам доведеться зіткнутися з кимось і відстояти власну правоту. Гороскоп на завтра радить Близнюкам бути розсудливими і поблажливими, але при цьому не дозволяйте "вішати собі локшину на вуха". Ретельно зважуйте кожне слово, яке готуєтеся сказати.

РАК — Трійка Мечів

Гороскоп на вівторок за картами Таро для Раків прогнозує емоційний злет. Всі проблеми, які важким тягарем тягнули вас раніше на дно, здадуться вам абсолютно незначними і, отже, ви за дві секунди зможете їх вирішити. Просто вірте у власні сили — й успіх буде на вашому боці.

ЛЕВ — Король Денаріїв

Для Левів може настати нелегкий період: фортуна, що супроводжувала вас в усіх справах, немов відвернеться від вас. Реалізовувати плани буде не так легко, як раніше, але все ж цілком реально. Не варто впадати у відчай, просто запам'ятайте, що іноді для того, щоб досягти своєї мети, необхідно реально докласти якихось зусиль. Не опускайте руки.

ДІВА — Двійка Денаріїв

Гороскоп на завтра для Дів попереджає їх про можливі конфлікти або нерозуміння з близькими. Ви звикли бачити лише власну точку зору, а з нею далеко не всі і не завжди згодні. Спробуйте подивитися на світ з іншого боку. Іноді думка інших людей є ближчою до істини, і прийнявши її, ви зможете отримати значно більше, ніж за допомогою впертості. Вона лише відштовхує.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Кубків

Гороскоп на сьогодні радить Терезам проаналізувати своє життя за останні кілька тижнів і зрозуміти, яких помилок ви могли припуститися. Визнання проблеми — перший і найважливіший крок до її вирішення, а якщо виправити раніше вчинені помарки, жити стане значно легше. Та й доля обов'язково подякує вам за сміливість.

СКОРПІОН — Трійка Жезлів

Скорпіонам варто зосередитися не на матеріальному, а на духовному. Приділяючи увагу вищим речам, ви зможете грамотніше розставити пріоритети на майбутнє. А це неодмінно послужить чудовим поштовхом для досягнення глобальної мети. Повірте, ваше щастя вже дуже близько, просто простягніть руку йому назустріч.

СТРІЛЕЦЬ — Світ

Карта Світ означає успіх, серію позитивних подій, які прийдуть до вас уже найближчим часом. Ви заслужили того, щоб отримати винагороду за виконану працю, адже ніщо у світі не робиться просто так. Зосередьтеся на власному "я" і запитайте себе, чи все вас влаштовує в цьому житті.

КОЗОРІГ — Диявол

Карта Диявол дуже лякає, але в розкладі на четвер для Козерогів вона набуває виключно позитивного забарвлення. Ймовірно, щось постійно тягнуло вас назад, але ви зуміли побороти "зло" і розірвати замкнене коло. Гороскоп на завтра обіцяє, що далі у житті настане світла смуга, тому наберіться сміливості і почніть втілювати глобальні плани в реальність.

ВОДОЛІЙ — Правосуддя

Настав період, коли за свої помилки треба відповідати. Так, це нелегко, але варто змиритися з тим, що такий процес неминучий. Гороскоп на вівторок чітко підказує вам: настав час збирати каміння. Зробіть це гідно.

РИБИ — Блазень

У Риб настав період суперечностей. З одного боку ви, як ніколи, впевнені в тому, що все робите правильно, з іншого ж — ніхто з авторитетного оточення не згоден із вашою думкою. Можливо, раніше ви поводилися так, що люди просто перестали вас сприймати серйозно. Це викличе великі труднощі, спробуйте виправити становище.

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