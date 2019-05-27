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Гороскоп на 28 травня 2019: кого чекає прикрість

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Гороскоп на 28 травня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

На одного із знаків Зодіаку чекає сейозний смуток, іншому ж належить помотатися, вирішуючи сімейні справи. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

Гороскоп на 28 травня 2019: кого чекає прикрість

Овен

Гороскоп на 28 травня каже, що завтра вас чекає дуже насичений подіями і динамічний день, який буде наповнений абсолютно різними емоціями: від шаленої радості до сильного стресу.

Телець

Представникам цього знаку гороскоп на 28 травня обіцяє масу відчуттів, які раніше були зовсім не характерні для вашого ритму життя. У першій половині дня вас, напевно, буде все дратувати, але зате на другу – прогнози сприятливі.

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Близнюки

Близнюки останнім часом дуже завантажилися роботою і забули про те, що життя це не тільки рутина, але і задоволення. Гороскоп на 28 травня стверджує, що у вівторок вас чекає довгоочікуваний відрив.

Рак

Ймовірно, Ракам завтра доведеться серйозно помотатися, вирішуючи сімейні справи. Зірки радять вам у вівторок у першу чергу подумати про себе, забувши про інших.

Лев

Саме 28 травня Леви отримають допомогу від всесвіту – вам випаде можливість реалізувати свої мрії в повному обсязі.

Діва

Представники цього знака Зодіаку піддаються ризику стати об'єктом для критики з боку колег і найближчого оточення. Ймовірно, ви раніше поспішили дати якусь масштабну обіцянку, яку так і не виконали. Всесвіт попереджає про те, що своє слово необхідно тримати, а якщо ви цього не зробили – доведеться розплачуватися.

Терези

Представників цього знаку весь день буде переслідувати тривожне почуття: вам буде здаватися, що всі навколо налаштовані проти, брешуть і намагаються зачепити за хворе. Але це не так. Так що не налаштовуйте себе на погане.

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Скорпіон

Зірки не обіцяють Скорпіонам легкий і простий день, але при цьому вівторок обов'язково буде продуктивним і зможе дати вам величезний поштовх до світлого майбутнього.

Стрілець

Раніше ви образили людину, яка ставилася до вас з усією душею. Різкі висловлювання або поспішні, а головне – неправильні висновки могли привести до конфлікту. Для цього вам потрібно бути максимально чесним і відкритим.

Козеріг

28 травня не бійтеся відверто заявляти про свої цілі і бажання – замовчування не доведе вас до добра і не наблизить до намічених цілей.

Водолій

Гороскоп попереджає Водоліїв, що 28 травня на них чекає якась прикрість. Можливо, вас засмутить хтось близький, але не турбуйтеся – шлях до примирення лежить через розмови.

Риби

Гороскоп на вівторок попереджає Риб про збої в звичному їм порядку. Вас чекає яскравий і незвичайний день, який може кардинально змінити ваше життя.

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Місце
Україна
Тег
гороскоп 2019
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