Гороскоп на 28 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають проблеми

Гороскоп на 28 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, в цей день багато знаків Зодіаку знайдуть спокій і вирішать свої проблеми.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чомусь або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Не приховуйте свою поразку перед іншими. Ви повинні бути чесними і відкритими перед людьми, які вас оточують. Тільки в такому випадку все піде за планом.

ТЕЛЕЦЬ – П'ятірка денаріїв

Вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Ви самі неуважно ставилися до своїх справ і свого власного благополуччя. Якщо ви пройдете цей шлях терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

Ви приймаєте свої невдачі як належне і потребуєте ніжної любовної турботи. Гороскоп по картах Таро каже, що настав час заявити про свою незалежність. Вам час подбати про себе, і упевнитися, що ви не позбавляєте себе зручності і спокою.

РАК - П'ятірка мечів

Не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Якщо ви цього разу будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то в майбутньому будете позбавлені подібних ситуацій.

ЛЕВ - Палац жезлів

Ця карта говорить про те, що вам необхідно скласти плани і варіанти їх реалізації. Постарайтеся отримати нові знання і почати нову справу. У Палаці жезлів вас чекає пристрасть, активність, енергія.

ДІВА - Паж денаріїв

Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте одразу, коли вам запропонують укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти цей день гарною порцією недовіри до тих, хто вас оточує. Будьте напоготові і не "розкривайтеся" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. Якщо якісь ваші слова або дії в цей день натраплять на несподіваний опір, то краще не наполягати, а відкласти їх до іншого разу.

СКОРПІОН - Маг

Ви повинні зрозуміти, що ви вільна і самостійна людина. Ваше завдання – самостійно ухвалювати рішення. Маг символізує те, що сил у вас вистачить на все. Будьте пильні й обережні і тоді удача буде на вашому боці.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся переходити в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Вам доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Цей день стане для вас складним, і якщо вас щось засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

ВОДОЛІЙ - Дама денарїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Не забувайте про свої довгострокові плани. Ви зустрінетеся з доброю жінкою, що володіє великим материнським серцем, і ця зустріч зіграє певну роль у вашій долі.

РИБИ - Шістка мечів

Вас очікують зміни і вам належить щось незвичайне. У цей день ви готуєтеся вступити "на нову землю", і вам дуже страшно. Головне – не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

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