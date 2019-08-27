Гороскоп на 28 серпня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 28 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Овнам 28 серпня треба пам'ятати, що життя — це зміни і від них не втекти. Якщо що-небудь у цей день похитне звичну вам рутину — не панікуйте, не метушіться, а краще подумайте, як можна адаптуватися до ситуації й отримати вигоду з неї.

Телець

Тельці, гарний настрій — запорука відмінно виконаної роботи. Вам необхідно вірити в себе, і тоді будь-яка, навіть найскладніша робота виявиться вам під силу.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам 28 серпня бути обережними зі здоров'ям. У першу чергу остерігайтеся стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Рак

У Раків 28 серпня буде повно енергії, особливо ближче до вечора. Використовуйте свій запал, щоб зав'язати нові відносини — романтичні або дружні. У розмовах поважайте свою думку і не втрачайте її, щоб сподобатися співрозмовнику.

Лев

Левів 28 серпня можуть засипати порадами про те, як вести справи і жити. Не беріть собі в голову вказівки інших людей. Ви самі можете визначити, що для вас добре, а що — погано.

Діва

28 серпня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Терези

Гороскоп на 28 серпня обіцяє Терезам день наповнений приємними зустрічами і новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять ваше життя на краще.

Скорпіон

Скорпіонам 28 серпня треба налаштуватися на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Імовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Стрілець

Гороскоп на 28 серпня говорить Стрільцям, що на них чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Козеріг

Зірки радять Козерогам 28 серпня не дозволяти побутовій рутині накрити їх із головою. Адже це відіб'ється на емоційному стані. Тому варто відправитися в цікаве нове місце або просто запросити на каву близьку людину.

Водолій

Водолії 28 серпня повинні постаратися нікому нічого не обіцяти, навіть жартома, оскільки стримати слово буде дуже не просто. Дійте обдумано й обережно.

Риби

Рибам 28 серпня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

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