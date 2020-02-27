Гороскоп на 28 лютого: що чекає Овнів, Левів, Стрільців та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 28 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку будуть в цей день щасливими, а кого чекають невдачі.

П'ятниця приготувала ряд несподіванок майже для всіх знаків Зодіаку. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися прогноз астрологів на цей день.

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Овен

Овни, 28 лютого вам варто зайнятися вирішенням глобальних проблем, які нависли, немов дощові хмари. Варто ретельно розпланувати кожен крок і визначити, з чого краще почати. Тоді будь-які труднощі будуть вам під силу.

Телець

28 лютого Тельцям зірки рекомендують приділити час своїй родині. Близько сумують за вами, так як всю свою увагу ви приділяєте роботі або інших питань. Спробуйте відволіктися.

Близнюки

Гороскоп на 28 лютого говорить Близнюкам про те, що на них може впасти величезна кількість завдань, але при цьому їхнє вирішення доведе оточуючим ваш авторитет. Постарайтеся виконувати все вчасно.

Рак

Для Раків це максимально відповідний день, щоб приділити час самим собі. І якщо вдень на вас чекає рутинна робота, то вже ввечері ви зможете розслабитися і зайнятися бажаною справою.

Лев

Леви, 28 лютого варто розслабитися і трохи призупинитися. Щоденна гонка за поставленою метою іноді неабияк втомлює, пора подумати про власне здоров'я.

Діва

Гороскоп на 28 лютого говорить, що на Дів чекає щире зізнання. Воно стане несподіваним, але при цьому проллє рада на безліч відкритих питань.

Терези

Ваги, п'ятниця 28 лютого має стати для вас синонімом нестримних веселощів. Відірвіться сьогодні, як слід, ви ж давно цього хотіли.

Скорпіон

Зірки пророкують Скорпіонам 26 лютого полегшення в спілкуванні з керівництвом і колегами. Не реагуйте на провокації, тим більше, що на вашому боці – більшість.

Стрілець

28 лютого Стрільців чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Навіть якщо з'являться які-небудь подразники – просто ігноруйте їх.

Козеріг

Козерогам 28 лютого необхідно постаратися звести час, проведений на робочому місці, до мінімуму. Ви зараз куди потрібніше вашим рідним, ніж колегам і партнерам.

Водолій

П'ятниця – прекрасний час для романтичних зустрічей, побачень, нових знайомств і різних проявів любові. Насолоджуйтеся цим прекрасним станом кожну хвилину.

Риби

Риби, вам може надійти приваблива пропозицію по роботі, але не поспішайте на неї погоджуватися – за цим може критися обман. Проаналізуйте все і тільки тоді приймайте рішення.

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