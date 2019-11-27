Гороскоп на 28 листопада за картами Таро: що чекає Овнів, Дев, Львів та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 28 листопада 2019 року за картами Таро.

OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на четвер за картами Таро. Гороскоп зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Вісімка жезлів

Вісімка Посохів це карта великої сили і швидкості. Ця енергія може співвідноситися з тим, що вас оточує, або з ментальними процесами, які в цей момент ефективні і продуктивні. Ви добре працюєте і всі ваші цілі – у вас в руках.

ТЕЛЕЦЬ - Трійка кубків

Радійте життю і повноті буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями. Але маски на цій карті також можуть означати насильницьку радість - так ми посміхаємося, щоб інші не помітили біль.

БЛИЗНЮКИ - Світ

28 листопада ви перестанете бути рабом своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайде внутрішню рівновагу. Ця карта віщує безсумнівний успіх задуманого, причому незалежно від сфери діяльності.

РАК - Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих асоціаціями карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час - можемо плисти проти течії.

ЛЕВ - Лицар жезлів

Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

ДІВА - Місяць

Вовк і собака, які зображені на карті символізують два різних ставлення до підсвідомості. У вашому житті немає яскраво виражених цілей і завдань. Ви сліпо бреде в майбутнє, спотикаючись на кожному кроці.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Ця карта говорить про чесноту терпіння. Потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль. Карта також вказує, що вирощене вами тепер може рости саме.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Прийшов час відійти від справ і відпочити. Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь в спогади – робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми.

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Ця карта символізує злети розуму, будь то політ уяви або винахідливості. Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння чистої силою волі.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Ви залишилися одні й самі відштовхуєте допомогу.

РИБИ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва якої також є хорошим описом значень. Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя. Без цієї енергії життя було б зведена до простого виживання.

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