Гороскоп на 28 квітня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку: яким буде вівторок

Гороскоп на завтра, 28 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку за картами Таро пророкує явні зміни в житті. Можливо, деяким знакам доведеться докорінно змінити свій звичний спосіб життя.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

Овен – Туз Жезлів

Туз – уособлення можливостей, що відкрилися перед вами, або тих, які ще належить відкрити. Туз масті Жезлів позначає сміливість і готовність піти на ризик, а також натхнення, ентузіазм і розкриття особистості. Ця карта для Овнів означає переддень ризикової угоди – погоджуйтеся і не програєте. Вас чекає успіх, особливо, якщо майбутню справу виконувати з ентузіазмом.

Тarotman

Телець – Вісімка Кубків

Вісімка Кубків – це одна з трьох карт "прориву", що позначає сумне прощання. Гороскоп по картах Таро обіцяє вам далеку дорогу. Але дорога ця – засіками свідомості. Перегляньте свої погляди – ви зрозумієте, що деякі з них застаріли. Варто почати шукати новий підхід до розуміння базових понять існування.

Тarotman

Близнюки – Сонце

Карта Сонця висловлює життєлюбність, радість життя, теплоту і впевненість в майбутньому. Близнюки, вам пощастило – вас чекає нове кохання, яке обіцяє стати тим єдиним і на все життя. Уміння дарувати себе – те, що знадобиться вам найближчим часом, і не турбуйтеся – віддаючи ви нічого не втратите.

Тarotman

Рак – Двійка Мечів

Ця карта – знак сумніву. Ситуації, в які ви будете потрапляти, будуть неоднозначними, ви постійно будете сумніватися в результатах свого вибору. Ви занадто покладаєтеся на свій інтелект, і намагаєтеся аналізувати тільки з точки зору розуму, зовсім незважаючи на серце і інтуїцію. Ваші найпотаємніші мрії повинні залишатися мріями, а не переходити в розряд цілей – тільки тоді вас перестануть їсти сумніви.

Тarotman

Лев – Лицар Денаріїв

Гороскопна вівторок каже: вам не можна расслаблятся. Карта уособлює старанність, терпіння і наполегливість. Працьовитість – ваше все, саме завдяки їй ви зможете побудувати фундамент міцного майбутнього, якого вам так не вистачає зараз. У вас є відчуття відмінності між реально діючими методами і випадковими збігами, а також – розуміння шляхів здійснення своїх планів.

Тarotman

Діва – Лицар Кубків

Лицар кубків означає дружню атмосферу, гарний настрій і мудру посмішку. Вам варто побути наодинці з собою – помедитувати, прогулятися на природі або послухати гарну музику. Гороскооп на завтра каже, що всі конфлікти зникнуть самі собою, а всередині вас оселиться гармонія і бажання самовдосконалюватися. Також майбутній період життя обіцяє бути повним любові, ласки і взаєморозуміння. Саме зараз до вас прийде усвідомлення особливої спорідненості, можливості розуміння без слів.

Тarotman

Терези – Сімка Кубків

Сімка кубків – це картка ілюзії, міражу, привидів. Ви піддаєтеся обману, більш того – дозволяєте себе обманювати. Карта кричить вам: відкрийте нарешті очі, так більше бути не може. Пора поглянути на речі тверезо, або, як мінімум – під іншим кутом. Краще не брати участь в підозрілих угодах і тим більше не плести інтриги. Особливо це стосується галузі працевлаштування – випадкове висловлювання, кинуте в пориві емоцій, може зіграти проти вас і перетворитися в море чуток.

Тarotman

Скорпіон – Диявол

Таро підказує, що ваші приховані бажання найближчим часом вийдуть назовні. Слабка воля зіграє з вами злий жарт – повернути вже нічого не вийде. Ви граєте з вогнем дозволяючи гіршим сторонам вашої натури брати верх над усіма іншими якостями. Шкідливі звички, неперебірливість у зв'язках, занадто "відривний" відпочинок чекатимуть вас на кожному кроці. Ваше завдання вибрати – піддатися дияволу чи ні.

Тarotman

Стрілець – Відлюдник

Відлюдник – це карта відчуженості від світу, шлях до себе. Якщо неправильно тлумачити якості цієї карти – інтровертність і відмову від людей – виникає страх самотності і покинутості. Але правильний настрій допоможе знайти дещо більше, ніж самотність. У такі моменти виникає можливість знайти те, що ми шукаємо все життя – його прихований сенс, а також побачити таємні знаки.

Тarotman

Козеріг – Блазень

Блазень – це наша внутрішня дитина. Ця карта позначає відвертість і гру, але також він може виступати в якості руйнівника. Ви живете тільки справжнім, легко погоджуєтеся на авантюри і виходите сухим з води, не дивлячись на пустотливу поведінку. Але це не заважає вам тягнуться до більшого – в вашому випадку – дорослішання, зміни поглядів в більш відповідальну сторону. А витягнення позитиву з будь-якого, нехай навіть і неприємного досвіду, ще нікому не заважало.

Тarotman

Водолій – Повішений

Повішений, означає, що ми "застрягли", зайшли в глухий кут. Але це не означає вічне перебування на місці – навпаки, це можливість все змінити, перевернути з ніг на голову. Поки потрібно почекати, хоча очікування може здатися безрезультатним, а також – добровільно постраждати від будь-якої втрати або пожертвувати задоволенням заради досягнення мети. Жертва, яку ви принесете, повинна бути осмисленою і тоді вас чекає нагорода.

Тarotman

Риби – Світ

Світ вказує на знову здобуту єдність, гармонію і щасливе завершення якогось ходу подій. Що б вас до цього не переслідувало і не долало, знайте – скоро все закінчитися. І кінець історії не зможе вас розчарувати – ви будете щасливі і гармонійні. У період, який знаменує Світ, ви зможете від душі насолоджуватись життям.

Тarotman

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