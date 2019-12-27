Гороскоп на 28 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 28 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Субота для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Овнам доведеться провести всю суботу в справах. Багато метушні, турбот і іншої стомлюючої нісенітниці. Однак також 28 грудня життя може підкинути вам несподіваний подарунок.

Телець

Тельцям 28 грудня потрібно провести ревізію особистих справ і розгребти завал проблем, які накопичилися за останні дні. В цей же час ви можете відчути певну частку полегшення, оскільки вирішили проблему, яка давно вас мучила.

Близнюки

Якщо 28 грудня Близнюкам захочеться з кимось посперечатися, то краще вибирайте слова, оскільки є велика ймовірність гучного конфлікту. Також Близнюки можуть відчути занепад енергії в другій половині дня.

Рак

Раки 28 грудня буде відчувати труднощі при роботі в команді, вам може бути важко чути людей, якщо ви так і не навчилися поважати чужу думку.

Лев

Гороскоп на 28 грудня говорить, що у Левів у цей день настає чудовий час для фінансів. Якщо не хочете потрапити в складну ситуацію, то будьте обережні і не довіряйте малознайомим людям навіть якщо вони будуть дуже переконливі.

Діва

Для Дів існує велика ймовірність того, що 28 грудня ви зустрінете когось близького, кому довіряли раніше. Чи відроджувати спілкування – вирішувати вам, але гороскоп попереджає вас про загрозу.

Терези

Гороскоп на 28 грудня обіцяє Терезам день наповнений приємними зустрічами і новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять ваше життя на краще.

Скорпіон

28 грудня Скорпіони повинні по-іншому поставитися до розподілу фінансів і відмовитися від габаритних покупок. Якщо у вас є мета – почніть відкладати гроші вже зараз.

Стрілець

Гороскоп на 28 грудня рекомендує Стрільцям позбутися звички все драматизувати. Якщо у вас не виходить щось у роботі або в особистому житті – це не означає, що ви невдаха. Просто потрібно трохи почекати, і все налагодиться.

Козеріг

Козерогів 28 грудня очікують великі проблеми зі здоров'ям. Зірки радять у жодному разі не займатися самолікуванням, а обов'язково звернутися по кваліфіковану допомогу.

Водолій

28 грудня Водоліям дуже пощастить, перед вами відкриються всі раніше закриті двері. Прекрасний день для налагодження власного бізнесу і операцій із фінансами

Риби

Рибам 28 грудня необхідно перестати все контролювати і визнати той факт, що навіть вам властиво помилятися. Бажання робити все бездоганно не приведе ні до чого доброго, а навіть навпаки, стане причиною розчарувань.

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