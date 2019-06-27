Гороскоп на 28 червня 2019 по картах Таро: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на завтра 28 червня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував несподівані сюрпризи. Декому пощастить стати справжнім героєм – ви, самі того непідозрюючи, можете буквально врятувати людину. На інших же може звалитися купа турбот, але вони будуть мати приємний характер.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Девіда Корсі.

Рixabay

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Овен – Лицар денаріїв

Гороскоп для Овнів прогнозує хиткість фінансового становища. Вам терміново потрібно повернути всі борги, інакше можете нажити собі ворогів. Пам'ятайте, що завжди і за будь-яких обставин потрібно виконувати те, що обіцяли. Гороскоп на 28 червня радить вам чітко контролювати те, що говорите.

Телець – Пустельник

Гороскоп на сьогодні пророкує Тельцям дещо некомфортний день у контексті сприйняття навколишнього світу. Ймовірно, ви просто втомилися і навіть найменше спілкування з малознайомими людьми може вас дратувати. Уникайте контактів, які вам неприємні, тоді зумієте зберегти внутрішню рівновагу і спокій.

Близнюки – Шістка мечів

Близнюкам гороскоп на завтра говорить про те, що перед вами раптово відкриються нові двері. Але питання в тому, чи готові ви самі до цього? Іноді новинки бувають настільки несподіваними, що можуть налякати і вибити з колії. Не поспішайте лякатися, всесвіт на вашому боці, тому всі події будуть у кінцевому підсумку мати позитивний характер.

Рак – Десятка жезлів

Раки 28 червня будуть змушені трохи відключитися від звичних турбот. Вам необхідне перезавантаження, інакше відбудеться внутрішнє вигоряння і навіть депресія. Гороскоп на п'ятницю радить навчитися відпочивати, тим більше, що ви цього заслуговуєте. Ну і не забувайте, що попереду – вихідні.

Лев – Королева кубків

Гороскоп на завтра для Левів обіцяє багато цікавого, зокрема це торкнеться особистої сфери. Стосунки з коханими вимагають чогось "гостренького" і нового, візьміть ініціативу в свої руки. Повірте, те, що ви отримаєте в результаті буде набагато ціннішим, ніж вартість витрачених ресурсів і зусиль.

Діва – Утримання

Діви 28 червня задумаються: чи в правильному напрямку вони рухаються і чи раціонально витрачають свій час. Насправді це не безпідставно: ваші плани не можуть втілитися в життя, тому що ви занадто розпорошуєтеся на різні завдання. Сконцентруйтеся на чомусь одному і тоді побачите, наскільки стане легше вирішити будь-які питання.

Терези – Трійка мечів

Гороскоп на завтра говорить про те, що вам доведеться прийняти відповідальне рішення. Швидше за все, воно буде стосуватися ділової сфери. Карти Таро радять максимально ретельно обміркувати кожен свій крок і тільки після того, як зважите всі "за" і "проти", рухайтеся за обраним напрямом. Майте на увазі, що назад повернутися буде майже неможливо.

Скорпіон – Двійка денаріїв

У представників цього знака Зодіаку п'ятниця може бути дуже насиченим і нестандартним днем. Вам доведеться займатися одразу декількома справами, сидіти одночасно на двох стільцях, "жонглювати" різними завданнями і приймати рішення, про які ви раніше навіть не замислювалися. Але це дозволить вам розкрити свій потенціал і показати себе в максимально вигідному світлі.

Стрілець – Королева мечів

Гороскоп на сьогодні радить зосередитися на високих цінностях. У пріоритеті повинні бути улюблені, сім'я і відносини з друзями. Це дозволить вам скинути певний моральний тягар і відчути небувалу легкість. Вам наразі це просто необхідно, так як Стрільці все частіше відчувають моральне спустошення. Не засмучуйтеся, все налагоджується!

Козеріг – Сила

Гороскоп на п'ятницю пророкує Козерогам прилив нових сил і енергії. І це неспроста, на вашу вулицю наполегливо рухається удача – це подяка за всі старання і витрачені сили. Всі навколо помічають, що ви намагаєтеся зробити цей світ кращим, а на тих, хто робить це настільки щиро, завжди чекає гідна подяка.

Водолій – Імператриця

Для Водолііїв настає період духовного відродження або морального підйому. Гороскоп на п'ятницю готує для вас великий сюрприз. Це може бути довгоочікувана зустріч або знахідка. Зокрема, існує ймовірність того, що давно втрачене вами знову повернеться в вашу власність. І мова не обов'язково про щось матеріальне.

Риби – Місяць

Риби в п'ятницю 28 червня ризикують стати жертвами серйозного обману. Гороскоп каже, що вам не варто бути надто довірливими, оскільки недоброзичливці можуть цим скористатися в цілях своєї вигоди. При чому зовсім не обов'язково, що ця вигода буде двосторонньою. Швидше за все, існує ризик, що вашою добротою хтось скористається, так що будьте уважними і не приймайте необдуманих рішень. Тоді зможете уникнути неприємностей.

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