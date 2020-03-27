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Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

1.1т
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Гороскоп на 28 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Риби. А ось Козерогів в цей день чекає доленосна зустріч.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Сныв" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

freepik.com

Овен – Шут

28 березня для Овнів вкрай несприятливий день: варто чекати неприємних новин від недоброзичливців. Також можливі фінансові втрати.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Телець – Палац мечів

Карти рекомендують Тельцям 28 березня серйозно поставитися до свого харчування. Крім того, не варто приймати кардинальні рішення. Увечері можливі загострення захворювань.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Близнюки – Маг

28 березня у Близнюків можлива невелика сварка з близькою людиною. Однак не варто хвилюватися: теплі слова або невеликий подарунок зможуть виправити ситуацію.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Рак – Палац кубків

Ракам карти рекомендують відкласти роботу й на якийсь час забути про домашні справи, і приділити час своїм близьким людям. Не вимагайте від себе занадто багато.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Лев – Верховна жриця

28 березня Левам варто бути вкрай стриманими й не дозволяти собі емоційних сплесків і проявів агресії. Чудовий день для того, щоб поставити нові цілі.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Діва – Король мечів

Діви 28 березня опиняться в центрі загальної уваги: всі цікавляться вашою думкою й питають поради. Однак карти рекомендують ретельно обдумувати кожен крок – можливо, заздрісники захочуть зіпсувати ваш день.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Терези – Віра (Верховний жрець)

Для Терезів 28 березня може виявитися вкрай несприятливим днем у сфері особистих стосунків. Можливі розбіжності з партнером, а також виникнення конфліктів.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Скорпіон – Утримання

Карти кажуть, що 28 березня – день Скорпіонів. Сьогодні у вас буде все виходити і ви відчуєте себе справжніми улюбленцями долі. Близькі підтримають будь-яке ваше рішення.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Стрілець – Двійка жезлів

Будь-яке необережне висловлювання може вмить зруйнувати те, до чого ви так довго йшли. 28 березня краще відкласти всі справи в сторону й розслабитися. Метушня не піде вам на користь.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Козеріг – Двійка денарієв

Самотні Козероги 28 березня можуть зустріти людину, яка зіграє важливу роль у вашому житті. Можливо, навіть доленосну. Карти рекомендують звернути свою увагу на спілкування в мережі – не виключено, що саме там на вас чекає приємна зустріч!

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Водолій – Двійка мечів

Водолії ризикують 28 березня потрапити в незручне становище або навіть стати причиною конфлікту. Разом з тим, вам надійдуть цікаві пропозиції, які принесуть фінансову вигоду.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Риби – Паж мечів

28 березня Риби можуть відчути невпевненість і навіть сумнів у власних силах. Втім, хвилюватися точно не варто – карти говорять, що ви просто втомилися. Подумайте про себе й відпочиньте від метушні.

Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

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Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
ворожіння Таро гороскоп 2020
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