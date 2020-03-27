Гороскоп на 28 березня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Гороскоп на 28 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Риби. А ось Козерогів в цей день чекає доленосна зустріч.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Сныв" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Шут

28 березня для Овнів вкрай несприятливий день: варто чекати неприємних новин від недоброзичливців. Також можливі фінансові втрати.

Телець – Палац мечів

Карти рекомендують Тельцям 28 березня серйозно поставитися до свого харчування. Крім того, не варто приймати кардинальні рішення. Увечері можливі загострення захворювань.

Близнюки – Маг

28 березня у Близнюків можлива невелика сварка з близькою людиною. Однак не варто хвилюватися: теплі слова або невеликий подарунок зможуть виправити ситуацію.

Рак – Палац кубків

Ракам карти рекомендують відкласти роботу й на якийсь час забути про домашні справи, і приділити час своїм близьким людям. Не вимагайте від себе занадто багато.

Лев – Верховна жриця

28 березня Левам варто бути вкрай стриманими й не дозволяти собі емоційних сплесків і проявів агресії. Чудовий день для того, щоб поставити нові цілі.

Діва – Король мечів

Діви 28 березня опиняться в центрі загальної уваги: всі цікавляться вашою думкою й питають поради. Однак карти рекомендують ретельно обдумувати кожен крок – можливо, заздрісники захочуть зіпсувати ваш день.

Терези – Віра (Верховний жрець)

Для Терезів 28 березня може виявитися вкрай несприятливим днем у сфері особистих стосунків. Можливі розбіжності з партнером, а також виникнення конфліктів.

Скорпіон – Утримання

Карти кажуть, що 28 березня – день Скорпіонів. Сьогодні у вас буде все виходити і ви відчуєте себе справжніми улюбленцями долі. Близькі підтримають будь-яке ваше рішення.

Стрілець – Двійка жезлів

Будь-яке необережне висловлювання може вмить зруйнувати те, до чого ви так довго йшли. 28 березня краще відкласти всі справи в сторону й розслабитися. Метушня не піде вам на користь.

Козеріг – Двійка денарієв

Самотні Козероги 28 березня можуть зустріти людину, яка зіграє важливу роль у вашому житті. Можливо, навіть доленосну. Карти рекомендують звернути свою увагу на спілкування в мережі – не виключено, що саме там на вас чекає приємна зустріч!

Водолій – Двійка мечів

Водолії ризикують 28 березня потрапити в незручне становище або навіть стати причиною конфлікту. Разом з тим, вам надійдуть цікаві пропозиції, які принесуть фінансову вигоду.

Риби – Паж мечів

28 березня Риби можуть відчути невпевненість і навіть сумнів у власних силах. Втім, хвилюватися точно не варто – карти говорять, що ви просто втомилися. Подумайте про себе й відпочиньте від метушні.

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