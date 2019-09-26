Гороскоп на 27 вересня 2019: кому не пощастить в п'ятницю

Гороскоп на 27 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця стане багатим на пригоди днем для багатьох знаків Зодіаку. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

У першій половині дня Овнам доведеться розрулити гору проблем, до яких у вас не доходили руки весь робочий тиждень. З обіду ваша бурхлива діяльність поступово почне вщухати, перейшовши в тихий і спокійний вечір.

Телець

Гороскоп на 27 вересня говорить, що в п'ятницю Тельцям буде легше знайти шлях до наміченої мети. Можливо вас відвідає натхнення, яке допоможе вам поглянути на проблему під іншим кутом.

Близнюки

Цієї п'ятниці головною подією для Близнюків стане, мабуть, перспективне знайомство. Якої з сфер воно торкнеться - особистої або ділової - залежить від часу вашого народження.

Рак

Цей день буде ідеально підходити для освіти і духовного розвитку. Можливо варто почитати книгу або сходити в театр? П'ятницю має скластися для Раків прекрасно.

Лев

27 вересня зірки подарують Левам потужний заряд енергії, якої вистачить не тільки на п'ятницю, але і на всі вихідні.

Діва

У п'ятницю Дівам краще відволіктися від робочих питань і приділити більше часу своїм рідним. Влаштуйте теплий сімейний вечір або сходіть кудись - прекрасний настрій вам забезпечений.

Терези

У п'ятницю Терезам краще попрощатися з минулим, якщо воно їх обтяжує. Навіть якщо важко - обтрусіться і йдіть далі. Попереду багато нових звершень.

Скорпіон

У п'ятницю удача буде посміхатися саме Скорпіонам. Так що не втрачайте часу і вперед на реалізацію своїх найсміливіших планів та проектів!

Стрілець

Зірки рекомендують вам саме сьогодні розібратися з вашими особистими проблемами. У п'ятницю велика ймовірність того, що все вийде вдало.

Козеріг

У цей день гороскоп попереджає Козерогів про уразливість. Будьте обережні і побережіть здоров'я.

Водолій

Водоліїв в п'ятницю чекає неймовірно успішний день. Ви будете досягати успіху як в роботі, так і на особистому фронті.

Риби

А ось Рибам належить в останній робочий день тижня чекає багато роботи, зустрічей, розмов і переживань. Втім, п'ятниця повинна вийде дуже продуктивною.

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