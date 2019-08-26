Гороскоп на 27 серпня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 27 серпня 2019 року, по картах Таро говорить про те, що всім знакам Зодіаку слід бути обережними і не піддаватися на провокації.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по картах Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Імператор

Якщо Імператор заходить занадто далеко, нація може виявитися на безплідних пустощах. Подібно до цього у вашому житті ви можете перетворитися в тиранів і диктаторів або дозволити іншим ставитися до себе таким чином.

ТЕЛЕЦЬ - Вісімка жезлів

Ваш мотор працює на всіх парах, і всі ваші цілі – у вас в руках. Інший варіант – ви відчуєте великий приплив енергії. У вас більше немає часу коливатися, швидше за користуйтеся знайденої енергії і рухайтеся до своїх бажань.

БЛИЗНЮКИ - Сімка кубків

Будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливої для вас справи. У вас є суперники чи вороги, навмисні зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.

РАК - Дев'ятка денаріїв

Готуйтеся до приємного сюрпризу. Можливо, ви отримаєте послання, або до вас прийдуть, або на роботі вас чекатиме повідомлення. Якщо ви ні на що подібне не розраховуєте, спробуйте допомогти щасливому випадку і вирушайте самі на пошуки щастя.

ЛЕВ - Суд

Це знак змін, негативних або позитивних. У ваше життя прийде нове. Постарайтеся зрозуміти сенс покладеної на вас завдання і виконати її з честю. Ця карта - символ змін, які або відбуваються у вашому житті зараз, або ось-ось впадуть на вас.

ДІВА - П'ятірка мечів

Ця карта говорить про те, що вам завжди необхідно вигравати. Ви відчуваєте таке бажання. 27 серпня вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу.

ТЕРЕЗИ - Четвірка жезлів

Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Мова, до речі, може йти і про флірт. Вітайте цей день.

СКОРПІОН - Вісімка кубків

Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи. Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Ні, вас не виганяють, просто настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка денарі]в

Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями. Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселитесь. Цей день вам треба прожити граючи.

КОЗЕРІГ - Король кубків

Скористайтеся наданим шансом, він обіцяє вам велику удачу. Хоча, можливо, ви віддасте перевагу використовувати цей день для того, щоб дозволити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись з ким то.

ВОДОЛІЙ - Шістка мечів

Вітайте наступив день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноти буття, і не забудьте подякувати долі за все те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими і друзями.

РИБИ - Сонце

Вам належить взятися за щось нове. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось давно виношуваної бажання.

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