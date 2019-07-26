Гороскоп на 27 липня 2019: кого чекає дуже важкий день

Гороскоп на 27 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Деяким знакам Зодіаку слід приготуватися, оскільки день в суботу буде не з легких. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

На цьому тижні Овнам довелося здолати безліч перешкод. Ви стикалися з нерозумінням, конфліктами та іншими неприємностями, але ця темна смуга вже закінчується. Попереду світлі, яскраві вихідні, які принесуть вам масу позитивних емоцій.

Телець

Тельцям гороскоп на 27 липня радить тримати свої емоції в міцній вузді. Ваша запальність в суботу може бути особливо небезпечна. Через неприборкані емоції ви можете втратити дуже багато.

Близнюки

За цей робочий тиждень ви сильно втомилися, тому почали зриватися на людей. Так що краще в суботу розслабитися, забити на всі турботи і постаратися відпочити. Оскільки наступний тиждень зажадає від вас не менше сил.

Рак

Зірки попереджають Раков про серйозне нервове напруження, яке вас накриє. 27 липня вас буде тягнути на скандали і конфлікти, але намагайтеся не піддаватися цим позивам. Напруга спаде, а осад залишиться.

Лев

Ви застигли в кроці від наміченої мети, але заздрісники і суперники намагаються вам перешкодити. Не хвилюйтеся і не нервуйте, вас вже ніхто не зупинить, а докладені зусилля окупляться у багато разів.

Діва

Дівам в суботу краще пригасити свою ініціативність і віддати вирішення питань іншим. При цьому не давайте сідати оточуючим вам на шию. Особливо велика ймовірність того, що вас спробує використовувати хтось із родини. Не ведіться.

Терехи

Особисте життя Терезів може опинитися під загрозою. Все через те, що ви такі запальні. Будьте спокійніше в суботу, оскільки саме 27 липня гороскоп обіцяє вам багато стресів. Сварки не зроблять вас краще.

Скорпіон

Скорпіони навряд чи будуть весь день відпочивати, як планували. Постарайтеся менше відволікатися на сторонні справи, так ви швидше закриєте поставлені перед вами завдання, до того ж робота принесе вам задоволення.

Стрілець

Стрільцям гороскоп на завтра обіцяє романтичний настрій і душевний спокій. Власне, цього ви і чекали останні кілька днів

Козеріг

Козероги в суботу захочуть веселощів і гульні, але доля розпорядиться вашим часом трохи інакше. Готуйтеся до вирішення проблем по побуті, а потім може бути будуть і веселощі.

Водолій

Представники цього знака Зодіаку сьогодні можуть побачити багато нового і незвичного для себе: цікаві люди, нестандартні захоплення і багато іншого.

Риби

Субота обіцяє Рибам цікавий, насичений день. Вранці ви захочете відпочити, але несподівані побутові клопоти не дозволять вам цього зробити в повній мірі. Зате вечір буде класним.

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