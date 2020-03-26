Гороскоп на 27 березня по картах Таро: як уберегти здоров'я і не панікувати

Гороскоп на 28 березня 2020 року по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував деякі зміни. Зокрема, прогноз на п'ятницю стосуватиметься питань здоров'я і способу життя.

OBOZREVATEL пропонує читачеві розклад Таро "Карта дня", на основі якого складено гороскоп для всіх знаків Зодіаку.

У розкладі використана колода "Універсальний Ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

Рixabay

Овен – Справедливість (Правосуддя)

П'ятниця для Овнів стане показовим днем: вам доведеться розставляти всі крапки над "i" і вдаватися до численних пояснень тієї чи іншої ситуації. В даний час принципово важливо коректно доносити інформацію оточуючим і максимально уникати перебріхувань. Інакше це може негативно вплинути на вашу репутацію. Не виключено, що ви зможете ясно побачити межі добра і зла, брехні і лицемірства, боргу і права – у стосунках з оточуючими і з самим собою.

Телець – Король Денаріїв

Вам випала по-справжньому грошова карта. День буде пов'язаний з накопиченням матеріальних засобів. Ви станете магнітом для багатства, ваш добробут може істотно зміцнитися, і ви відчуєте приємне відчуття "надійного тилу". І це триватиме впродовж наступного тижня. Але при цьому вам також потрібно розуміти, що все це приходить не просто так – отримуючи щось, потрібно також і йти на жертви. Будьте максимально щедрі.

Близнюки – Вежа

Близнюкам в п'ятницю карти радять приділити увагу своєму фізичному стану. В першу чергу прислухайтеся до організму: він повинен дати вам якісь знаки. Зараз як ніколи важливо стежити за здоров'ям – воно є вашою вразливою стороною. Якщо є якісь ознаки захворювань – не зволікайте з походом до лікаря. Поменше нервуйте і більше відпочивайте.

Рак – Лицар Денаріїв

Раки останнім часом часто нервують через дрібниці. Іноді стан нервової напруги настільки вас поглинає, що перетворюється в паніку. Вона, в свою чергу, заважає вам аналітично мислити і тверезо сприймати дійсність. Навчіться контролювати свої емоції і займіться медитацією.

Лев – Зірка

П'ятниця обіцяє бути непростою, але завершиться вона на диво добре. Ви довгий час знаходитеся в темряві – ви розгублені, демотивовані, пригнічені, можливо, вам доводилося стикатися з матеріальними і психологічними труднощами. Нові перспективи вже близько – почекайте ще трохи. Після самої темної ночі світанок неймовірно прекрасний.

Діва – Суд

Гороскоп для Дів говорить про настання такого собі переломного моменту, але, швидше за все, це має позитивний характер. Після усвідомлення помилок, після винесення "вироку", нарешті, наступить момент відплати, але вона виявиться зовсім не такою страшною, як очікувалося. Прощення, милосердя і відродження – девіз цієї карти. Крім того, мова зайде і про підведення підсумків і новий етап у житті.

Терези – Четвірка Денаріїв

Терезам потрібно максимальна концентрація і спокій. Саме зараз важливо діяти злагоджено, керуючи твердою рукою. Що б ви не робили, дійте тільки тоді, коли повністю впевнені в успіху. Не ризикуйте. А також не прикипайте серцем до іншої людини – добром це для вас не скінчиться.

Скорпіон – Десятка Кубків

У цей день вас чекає задоволення і радість. Головний символ карти – веселка – є надзвичайно позитивним. Задоволення від плодів своєї праці, від спілкування з близькими, від того, що оточує вас кожен день – все це обіцяє Десятка Кубків. Це пік насолоди, тріумф після довгого шляху до мети, який може затьмарити тільки одна річ: егоїзм. Щоб уникнути цього "побічного ефекту", розділіть свою радість з іншими.

Стрілець – Смерть

Гороскоп на п'ятницю вказує Стрільцям на те, що настало завершення якогось етапу у вашому житті. Можливо, старі речі і колишні переконання пора змінити на щось нове. Карта дає пораду: "поховайте" своє минуле, яке, схоже, не принесло вам щастя, і сміливо вирушайте до нового майбутнього. Також вам належить зробити важливий вибір.

Козеріг – Паж Денаріїв

Вас чекають хороші новини, здебільшого матеріального плану. Вам можуть надійти пропозиції нової роботи, нові ідеї, ви можете провернути вигідну угоду. Можливі грошові надходження – не астрономічні, але все-таки приємні. Для вас важливо не забувати: щоб досягти успіху в чомусь, необхідно постійно вчитися. Будьте відкриті до нових знань, будьте терплячі, відповідальні і наполегливі в досягненні мети, не забувайте про творчу складову – і все у вас вийде найкращим чином.

Водолій – Імператор

Імператор – символ влади, заступництва і сили. Таро рекомендує вам проявляти ці риси правителя, а також мудрість і справедливість. Імператор також може вказувати або на підвищення по службі, або зміцнення ваших лідерських позицій і положення в суспільстві. Головне – не сумніватися у власних силах і не боятися брати на себе відповідальність. Вас може підвести тільки одне: сп'яніння владою. Не дайте йому зіпсувати ваше справжнє велич.

Риби – Сімка Жезлів

Рибам гороскоп говорить про те, що ви зіткнетеся зі стіною нерозуміння. Вам доведеться відстоювати свою точку зору, захищати своє місце під сонцем, а можливо і саме своє існування. Схоже, дні будуть непростими. Але у вас є все для перемоги – впевненість у власних силах, цілеспрямованість, уміння перемагати. Просто не опускайте рук, не впадайте у відчай, адекватно оцінюйте ризики, і удача буде на вашому боці.

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