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Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

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Гороскоп на 26 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку цікавий, але досить складний день.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по картах Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності
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Гороскоп на жовтень 2019 року по картах Таро: хто створить своє щастя

ОВЕН П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чомусь або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Не приховуйте свою поразку перед іншими. Ви повинні бути чесними і відкритими перед оточуючими вас людьми.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ П'ятірка денаріїв

Вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Ви самі неуважно ставилися до своїх справ і своєму власному благополуччю. Якщо ви пройдете цей шлях терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

Ви приймаєте свої невдачі як належне і потребуєте ніжної любовної турботи. Гороскоп по картах Таро каже, що настав час заявити про свою незалежність. Вам час подбати про себе, й упевнитися, що ви не позбавляєте себе зручності і спокою.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

РАК П'ятірка мечів

Не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Якщо ви цього разу будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то в майбутньому виявитеся позбавлені подібних ситуацій.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

ЛЕВ Палац жезлів

Ця карта говорить про те, що вам необхідно скласти плани і варіанти їх реалізації. Постарайтеся отримати нові знання і почати нову справу. У Палаці жезлів вас чекає пристрасть, активність, енергія.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

ДІВА - Паж денаріїв

У вас буде шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте одразу, коли вам запропонують укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

ТЕРЕЗИ Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти цей день гарною порцією недовіри до тих, хто вас оточує. Будьте напоготові і не "розкривайтеся" навіть із того боку, звідки не чекаєте небезпеки. Якщо якісь ваші слова або дії в цей день натраплять на несподіваний опір, то краще не наполягати, а відкласти їх до іншого разу.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

СКОРПІОН - Маг

Ви повинні зрозуміти, що ви вільна і самостійна людина. Ваше завдання – самостійно ухвалювати рішення. Маг символізує те, що сил у вас вистачить на все. Будьте пильні й обережні і тоді удача буде на вашому боці.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ Паж мечів

Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся переходити в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

КОЗЕРІГ Вісімка кубків

Вам доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Цей день стане для вас складним, і якщо вас щось засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Не забувайте про свої довгострокові плани. Ви зустрінетеся з доброю жінкою, що володіє великим материнським серцем, і ця зустріч зіграє певну роль у вашій долі.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

РИБИ Шістка мечів

Вас очікують зміни і вам належить щось незвичайне. У цей день ви готуєтеся вступити "на нову землю", і вам дуже страшно. Головне – не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтось, хто зможе допомогти вам.

Гороскоп на 26 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

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