Гороскоп на 26 травня по картах Таро: що чекає Тельців, Левів і Козерогів

Гороскоп на 26 травня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку розповідає про те, яким буде вівторок. Карти підказали, кого очікує удача, а кого розчарування в особистому житті.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Сімка Жезлів

Овни, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливі непорозуміння і конфлікт із близькими на підставі ревнощів.

Телець – Вежа

Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку в розпорядок дня. Карти Таро кажуть: якщо вас будуть турбувати погані думки – увімкніть заспокійливу музику і спробуйте зосередитися на чомусь позитивному.

Близнюки – Дама Денаріїв

Близнюки, 26 травня вам слід робити те, що дійсно важливо для вас. Відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, засудження щодо інших залиште в минулому.

Рак – Колесо Фортуни

До заповітної мети залишається всього нічого, тому є сенс зосередитися і зробити останній ривок – він може здатися складним, але результат буде того вартий.

Лев – Верховна Жриця

Ворожіння на картах Таро радить Левам уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не рекомендовані, проте легкі заняття спортом підуть вам на користь.

Діва – Зірка

Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!

Терези – Четвірка Жезлів

Терезам гороскоп на вівторок пророкує легкий і приємний день, будь-яка дрібниця приноситиме радість. Але тільки в тому разі, якщо ви забудете про всі проблеми.

Скорпіон – Колісниця

Скорпіонам 26 травня необхідно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти їм знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

Стрілець – Сонце

Карти Таро попереджають Стрільців, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде представникам цього знаку на користь.

Козеріг – Паж кубків

Козероги, вас чекає у вівторок, 26 травня монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Водолій – Блазень

Спілкування з друзями і знайомими, навіть якщо воно пройде онлайн, принесе масу позитивних емоцій і вражень та залишить яскраві спогади.

Риби – Пустельник

Рибам 26 травня не принесе жодних яскравих вражень. Їх чекає звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді і таке потрібно.

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