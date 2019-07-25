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Гороскоп на 26 липня 2019: кому не пощастить

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Гороскоп на 26 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 26 липня 2019: кому не пощастить

Фото: ru.freepik.com

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

26 липня від витримки і розважливості Овнів будуть залежати їхні гармонійні відносини з партнером. Зірки радять не піддаватися на провокації і зберігати спокій.

Телець

26 липня на Тельців чекає легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Близнюки

Близнюки 26 липня повинні остерігатися необдуманих покупок. Не поспішайте віддавати гроші за що-небудь новеньке — спочатку подумайте, чи варта річ фінансових клопотів. Намагайтеся раціонально підходити до витрат і не приймати занадто серйозних рішень.

Рак

Зірки рекомендують Ракам 26 липня присвятити час родині і близьким. Ви можете спільно зайнятися домашніми справами, сходити за покупками або влаштувати пікнік на свіжому повітрі.

Лев

Леви, в цей день не виключені конфлікти з керівництвом або з колегами. І вони закінчаться не на вашу користь. Наберіться терпіння і зберігайте спокій.

Діва

Гороскоп на 26 липня обіцяє Дівам романтичний день. Можливо, ви зустрінете свою другу половинку. Є варіант, що про себе також нагадають колишні.

Терези

26 липня Терезам варто подбати про те, щоб мати доглянутий зовнішній вигляд і гарний настрій. Якщо втома все ж дає про себе знати, спробуйте освіжитися на тривалій прогулянці

Скорпіон

Гороскоп на 26 липня попереджає Скорпіонів, що про себе нагадає людина, з якою ви давно не бачились. Спілкування з нею піде вам на користь.

Стрілець

Гороскоп на 26 липня рекомендує Стрільцям навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти вам знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

Козеріг

Козерогам 26 липня особливу увагу слід приділити вирішенню особистих справ. Якщо для цього доведеться піти з роботи, обов'язково поставте шефа до відома.

Водолій

Водолії, на вас чекає непростий день. Винахідливість, обережність, витримка і вміння зберігати незалежність у будь-якій ситуації — головні умови успіху.

Риби

Гороскоп на 26 липня для Риб радить присвячувати якомога більше часу відпочинку душі і тіла. Не ставте занадто глобальні цілі.

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