Гороскоп на 26 червня 2019 за картами Таро: на кого чекають великі проблеми

Гороскоп на 26 червня 2019 року по картах Таро для всіх знаків Зодіаку пророкує, що в цей день багатьом буде потрібно задіяти розум і хитрість. Овнам і Левам гороскоп обіцяє сумні прощання, стрес і напруження, а іншим представникам зодіакального кола, зокрема Ракам і Скорпіонам, він принесе мир, спокій і радості життя.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Верховний Жрець

Ця карта уособлює світ віри і глибокої довіри, яка грунтується на непохитності вибраних цінностей. Овни 26 червня нарешті визначаться для себе зі своїм шляхом, а карти настійно радять від нього не відходити, незважаючи на труднощі і перепони. І це правильно, оскільки далі ваш вибір принесе плоди.

ТЕЛЕЦЬ – Король Мечів

Тельці в середу будуть змушені продемонструвати силу гострого, швидкого, і холодного розуму. Від вас будуть чекати багато чого, тому постарайтеся не підвести тих, хто покладає на вас надії. Гороскоп на сьогодні радить також бути максимально терплячими, оскільки ви схильні до стресів і нервозності.

БЛИЗНЮКИ – Дев'ятка Жезлів

Гороскоп по картах Таро на завтра обіцяє вам суперечливий за емоціями і почуттями день. Дев'ятка Жезлів означає упертість, опір будь-якій ситуації або події, від яких ми очікуємо лише неприємностей. Ви сьогодні насторожі і постійно вичікуєте підступу з якогось, відомого тільки вам одному боку. Не переконуйте себе в негативі – подивіться на ситуацію зі світлої сторони.

РАК – Вісімка Кубків

Вісімка Кубків — це одна з трьох карт "прориву", що позначає різке просування вгору кар'єрними сходами. На особистому фронті також вам пророкують гармонію і спокій. Гороскоп на завтра радить не хвилюватися без приводу – не накручуйте себе.

ЛЕВ – Правосуддя

Правосуддя значить, що сьогодні у вас особливо завищене почуття справедливості, це нормально, оскільки саме вам доведеться її відновлювати. Будьте непохитні і керуйтеся холодним розумом, і тоді гороскоп вам прогнозує вдалий результат подій.

ДІВА – Четвірка Жезлів

Діви 26 червня можуть трохи розслабитися, у ваше життя приходить період миру і спокою. Сьогодні у вас усе буде проходити рівно, постарайтеся не втратити цей баланс через сварки і провокації. Іноді на вас будуть нападати зі сторони, але це тільки перевірить вас на міцність.

ТЕРЕЗИ – Дев'ять Мечів

Сьогодні вас чекає стрес, напруга, тривога, причина яких – схильність до нав'язливості в нашій власній свідомості. Ви придумали собі купу негативу і використовуєте його проти себе ж самого. Припиніть звертати увагу на всіх, хто сказав вам криве слово, подивився або подихав у вашу сторону.

СКОРПІОН – Вісімка Денаріїв

Гороскоп за картами Таро для Скорпіонів обіцяє початок будь-якої багатообіцяючої справи. Це – карта учня, готового приступити до довгої і важкої, проте надзвичайно важливої для нього роботи. Праця, яку вам належить зробити і шлях, який ви пройдете, дасть вам те, чого не зможе запропонувати жоден підручник. Досвід – ваша головна зброя.

СТРІЛЕЦЬ – Імператриця

Стрільці 26 червня отримають низку знаків від долі. Ймовірно, останнім часом ви заплуталися і не знаєте в якому напрямку рухатися далі. У житті відбудеться щось таке, що покаже вам як вчинити так, щоб витягти для себе максимальну вигоду.

КОЗЕРІГ – Десять Мечів

Гороскоп для Козерогів на завтра готує їх до завершення певного етапу в житті. Вам доведеться розлучитися з тим, що раніше тягнуло вас на дно і заважало вільно рухатися. Так, буде нелегко, але варто зрозуміти, що розрубавши один канат, ви зможете вхопитися за десятки міцніших і корисних.

ВОДОЛІЙ – Вісімка Мечів

Гороскоп на картах Таро показує, що ви пригнічуєте якусь частину своєї особистості. Напевно, прийшов час відпустити всі незрозумілі тривоги і почати жити спокійно. Великий викид емоцій може нашкодити іншим, але і їх стримування призведе до ще гірших наслідків. Тому, залишається намагатися дотримуватися міри.

РИБИ – Король Денаріїв

Риби стали заручниками ситуації: ви застрягли на одному рівні і не можете зробити вирішальний крок. Ваше боягузтво взяло верх над розумом, постарайтеся подолати цю ситуацію. Інакше вона зажене вас у кут, з якого вибратися буде дуже складно.

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