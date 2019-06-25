Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Гороскоп

Гороскоп на 26 червня 2019: кого чекають проблеми

2.3тЧитати матеріал російською

Гороскоп на 26 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Декому в середу світять досить непогані доходии, а ось кільком іншим знакам Зодіаку краще підготуватися, оскільки день буде ще той. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

Pexels.com

Pexels.com

Новини
Любовний гороскоп на 24-30 червня: у кого прокинеться апетит

Овен

Середа символізує для цього знака Зодіаку хороші доходи і вабить надприбутками. Якщо ви пов'язані з фінансовим сектором, то дійте сміливо. Крім того, перед вами можуть відкритися вельми привабливі творчі перспективи.

Телець

Гороскоп на середу попереджає Тельців про ризик виникнення перешкод. Ви і подумати не могли, що таке може трапитися, але доля-лиходійка приготувала вам сюрприз. Втім, впертість Тельців відома кожному - ви попрете на перешкоду танком і все подолаєте.

Близнюки

Близнюки останнім часом розривалися між "так" і "ні" в якомусь важливому питанні. Гороскоп на 26 червня каже, що саме в середу вони нарешті зможуть зробити цей нелегкий вибір. Ось тільки в його правильності впевненості немає. Зірки попереджають про якусь небезпеку в найближчому майбутньому.

Рак

Для Раків 26 червня вийде нудним. У вас буде вирувати енергія, якій потрібно буде дати вихід, але весь світ навколо вас нібито перетворився в болото. Чи зможете ви його розворушити або ж віддасте перевагу провести цей день в роздумах про вічне - вирішувати вам.

Лев

Гороскоп на середу каже, що саме завтра Леви зможуть нарешті розгледіти власні бажання і цілі, які давно перед ними маячили. Головне відмовитися від гнітючих страхів і зробити левиний стрибок, як ви це вмієте.

Діва

Гороскоп рекомендує Дівам діяти рішучіше в любовних справах. Інакше можна пропустити хороший момент. Крім того, вас чекає зустріч з другом або кимось із рідних, яку ви давно відкладали.

Терези

Цей день не принесе чогось радикально нового в життя Терезів, але й бід з потрясіннями можна не побоюватися. Так що 26 червня ви в безпеці, а це вельми непогано.

Скорпіон

26 червня краще не дійте зопалу. Ви знаєте ваш вибуховий характер, постарайтеся тримати себе в шорах. Інакше ситуація може вийти з-під контролю, а воно вам треба?

Стрілець

В особистому житті Стрільців назріли серйозні зміни. Саме 26 червня ця лавина може обрушитися. Питання тільки в тому, на краще вони будуть чи ні - вирішувати вам.

Козеріг

Зірки можуть схиляти Козерогів до ризику. Однак будь-які авантюри і любовні навіженства принесуть тільки розчарування, а то і руйнування.

Водолій

У середу Водоліїв чекає багато спілкування з близькими і знайомими. Але це не стане для вас великою проблемою.

Риби

Риби будуть знемагати від нудьги і рутинної роботи, яка на них звалилася. Але це був ваш вибір, тому не нийте.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Тег
гороскоп 2019
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані