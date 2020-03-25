Гороскоп на 26 березня по картах Таро: що чекає Дів, Стрільців і Раків

Гороскоп на 26 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви та Стрільці. Скорпіонам же не радять у цей день встрявати в суперечки.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: fromthegrapevine.com

Овен – Десятка мечів

Овни, вам варто бути дуже обережними. Будь-яке рішення, яке ви ухвалили 26 березня, може негативно відбитися на вашому комфорті та добробуті. Припиніть думати про навколишніх.

Телець – Місяць

26 березня Тельці будуть відчувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні, з боку дратівливих факторів виникнути не повинно.

Близнюки – Паж жезлів

Для Близнюків буде дуже напружений день. У представників цього знака 26 березня можуть провалитися ділові переговори. Також цілком імовірне виникнення величезної кількості домашніх турбот, так що вони повністю зануряться в їх вирішення.

Рак – Колісниця

Ракам варто 26 березня обмежити витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Гроші найближчими днями отримати буде нелегко, тому варто бути ощадливими.

Лев – Двійка кубків

Карти Таро радять Левам 26 березня не дозволяти тому, що відбувається довкола них, занадто сильно впливати на настрій. Тримайте контроль над своїм світоглядом і своїм ставленням до людей і ситуацій.

Діва – Закохані

Ворожіння на Таро говорить про те, що Дівам скоро пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед ними справжній друг.

Терези – Імператриця

Терезам потрібно присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Скорпіон – Лицар денаріїв

Ворожіння на Таро радить Скорпіонам 26 березня намагатися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї або на роботі. Якщо у вас виникають непорозуміння – вирішуйте їх одразу.

Стрілець – Вежа

Стрільці, не бійтеся починати нові проєкти та заводити нові, корисні знайомства. Попереду на вас чекає успіх – налаштуйтеся на нього, але не припиняйте працювати. Результат вас потішить.

Козеріг – Світ

Козерогам 26 березня не варто приймати на свій рахунок не дуже ввічливе ставлення з боку інших. Ймовірно, вони діють не зі зла, а, наприклад, у них просто видався важкий день.

Водолій – Сила

Карти Таро радять Водоліям докласти трохи зусиль і встати з насидженого місця, щоб досягти успіху в справах. У вас усе вийде, головне – діяти.

Риби – Дама денаріїв

Риби, 26 березня у вас можуть виникнути непорозуміння з коханою людиною, можливі навіть конфлікти. Постарайтеся максимально не посилювати ситуацію і за можливості провести день наодинці з собою.

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