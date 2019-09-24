Гороскоп на 25 вересня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 25 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Зірки радять Овнам 25 вересня не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо їхні плани підуть не так, як вони собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, ніж ви очікували.

Телець

Тельці, в першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова подяки і нагадати, які вони вам дорогі.

Близнюки

Близнюки, 25 вересня слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Рак

На Раків 25 вересня чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Лев

Зірки радять Левам 25 вересня провести трохи часу в тиші і роздумах. Так ви зумієте відновити сили і отримати рішення, необхідні для покращення вашого стану і життя.

Діва

25 вересня на Дів чекає легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Терези

25 вересня Терези почуватимуться добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні дратівливих факторів виникнути не повинно.

Скорпіон

Скорпіони, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні у словах і вчинках. Можливі непорозуміння і конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Стрілець

Гороскоп на 25 вересня попереджає Стрільців, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде вам на користь.

Козоріг

У Козорогів 25 вересня буде дуже напружений день. Зірки радять: будьте обережні у взаєминах із керівництвом і колегами по роботі – ваші ініціативи можуть виявитися не на часі.

Водолій

Водоліям 25 вересня зізнаються у почуттях. Більше того, все йде до того, що вам можуть зробити пропозицію руки і серця.

Риби

Рибам 25 вересня необхідно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти вам знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

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