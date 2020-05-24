Гороскоп на 25 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Гороскоп на 25 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Тельці та Діви. А ось Скорпіонам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: womensweb.in

Овен – Вежа

25 травня в Овнів радості та невдачі будуть чергуватися. Тому не йдіть на поводу емоцій, зберігайте спокій та дійте так, як задумали.

Телець – Світ

На Тельців чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Близнюки – Лицар Мечів

Карти Таро рекомендують в цей день відмовитися від шкідливих звичок. Час подумати про здоров'я, не варто бездумно витрачати життєві сили на сумнівне задоволення.

Рак – Правосуддя

На Раків 25 травня чекають приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Лев – Дама Денаріїв

Карти Таро попереджають Левів: 25 мая різні справи та проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Діва – Зірка

На вас чекає вдалий період, коли все буде відбуватися за вашим сценарієм: з начальством можна обговорити свої перспективи й навіть розраховувати на підвищення, з рідними людьми – розуміння та благодать, а з коханою людиною – романтика.

Терези – Колісниця

Карти Таро пророкують Терезам відмінний та насичений день. Події в особистому житті виявляться знаковими, тому не пропустіть їх.

Скорпіон – Утримання

Скорпіонам 25 травня варто постаратися уникати конфліктних ситуацій та не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння – вирішуйте їх відразу.

Стрілець – Сонце

Стрільцям 25 травня варто нікуди не поспішати. Зробіть каву або чай, подивіться фільм або просто відпочиньте в тиші.

Козеріг – Паж Кубків

25 травня Козероги можуть знайти причини для смутку. Постарайтеся абстрагуватися від поганих думок за допомогою фізичних навантажень.

Водолій – Колесо Фортуни

Для Водоліїв цей день буде вдалим в усьому, особливо в матеріальному плані. Не випускайте ініціативу з рук і не відмовляйтеся від допомоги, зайвою вона не буде.

Риби – Пустельник

Рибам 25 травня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе та свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

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