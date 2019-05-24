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Гороскоп на 25 травня 2019: кого чекає прикрість

9.6тЧитати матеріал російською

Гороскоп на 25 травня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку в суботу може знадобитися допомога друзів, а іншому слід обережніше підбирати слова і не робити помилок. В цілому ж гороскоп на завтра несе масу цікавих можливостей. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

Гороскоп на 25 травня 2019: кого чекає прикрість
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Овен

Гороскоп на 25 травня каже, що в суботу Овнам може знадобитися допомога рідних або друзів. Вам її напевно запропонують, але в силу характеру і вродженої гордості вам може бути важко її прийняти. Не робіть помилку і не відмовляйтеся від простягнутої до вас руки.

Телець

Будьте в суботу обережнішими і не ведіться на сплески емоцій, які можуть супроводжувати вас весь день. Тельці ризикують завтра потрапити в пута палкої любові, навіть ваша робота, до якої ви ставитеся дуже серйозно, може не врятувати.

Близнюки

Близнюкам у цю суботу краще сміливо братися за побутові справи, які накопичилися за тиждень. Якщо ви не зробите цього завтра, то іншого часу в недалекому майбутньому ви вже можете і не знайти — починається дуже напружений період.

Рак

Зірки обіцяють Ракам 25 травня невеликі ускладнення на сімейному фронті, конфлікти можуть виникати на рівному місці. Не рубайте з плеча і все налагодиться.

Лев

У першій половині дня Леви будуть почувати себе дуже впевнено і бадьоро, а от у другій може статися енергетичний спад. Можливо, вам слід провести час на природі і підзарядити батарейки.

Діва

25 травня Діви готові сміливо кидатися у вир авантюр і любовних романів. А чому б і ні. Не виключено, що саме так ви знайдете своє щастя. Тим же, хто його вже знайшов, належить провести спокійний день з коханими.

Терези

Тих, хто народився під знаком Терезів, у всіх починаннях підтримає кохана людина, що виявиться як ніколи до речі. Приступаючи завтра до важливої справи, знайте, що у вас є на кого спертися.

Скорпіон

Скорпіони 25 травня можуть підкорювати будь-які вершини. Ви будете почувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Якщо ж ви планували провести цей день без особливих звершень і активностей, зірки всіляко сприятимуть просто приємному проведенню часу.

Стрілець

Не виключено, що сьогодні колеги або знайомі Стрільців зіграють вкрай важливу роль у їхньому житті. На жаль, не обов'язково сприятливу.

Козеріг

Козерогам у суботу не слід робити помилок. Будь-які невірні вчинки або погано підібрані слова можуть привести до непоправних наслідків.

Водолій

У Водоліїв 25 травня — день гостинності. Є висока ймовірність того, що завтра до вас завалиться натовп гостей, які зметуть все з холодильника і нанесуть бруду в передпокій. Але зате вам буде весело.

Риби

Зірки пророкують Рибам важливість "другого дихання". Знайдіть у собі сили піднятися після перенесених неприємностей і йти далі — тоді все буде добре.

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гороскоп 2019
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