Гороскоп на 25 січня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 25 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому з знаків Зодіаку буде щастити всю суботу, а кому краще підготуватися до важкого дня? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: howyoutube.ru

Овен

Зірки говорять, що 25 січня Овни можуть піти на ризик і авантюру, яка не принесе очікуваного результату. Будьте акуратніше.

Телець

Тельцям в цю суботу краще знати міру і не переборщувати з веселощами. Вас буде тягнути до надмірностями в алкоголі і їжі, але це може погано скінчитися.

Близнюки

У суботу Близнюкам належить розраховувати тільки на себе. Подарунків від долі чекати не доводиться.

Рак

У Раків настає суперечливий день, коли вони можуть як пережити неймовірні романтичні моменти, так і зіткнуться зі страшним розчаруванням.

Лев

У цей день Леви повинні бути готові скасувати плани і відмовитися від роботи. Замість цього вашої увагу зажадають друзі або хтось дуже близький.

Діва

25 січня Дівам краще тільки складати плани, але не займатися їх втіленням в життя, оскільки прогноз для дій вкрай несприятливий.

Терези

Терезам 25 січня краще нарешті побути трохи егоїстами: подумати про себе і прислухатися до власних бажань. Досить жити тільки для інших.

Скорпіон

Скорпіонам в суботу потрібно відмовитися від усіляких крайнощів, якщо вони не хочуть мати справу з неприємними наслідками вже в найближчому майбутньому.

Стрілець

Не слід сьогодні ні з ким конфліктувати, обставини складуться таким чином, що ви опинитеся на стороні тих, хто програв.

Козеріг

Вам запропонують цікаву і вигідну роботу, астрологи радять погоджуватися без зайвих сумнівів.

Водолій

В суботу ви можете зіткнутися з проблемами минулого, зіграйте на випередження і почніть їх вирішувати.

Риби

Складний період, астрологи не радять самостійно приймати рішення, вони можуть привести до втрат і розчарувань.

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