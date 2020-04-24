Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Гороскоп на 25 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки й Тельці. А ось Овнам у цей день потрібно бути акуратними і зібраними.
OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.
travelveter.ru
Овен – Зірка
У Овнів 25 квітня можуть виникнути труднощі в особистому житті: можливі непорозуміння і навіть конфлікти з коханою людиною. Карти радять контролювати свої емоції, а також не давати неправдивих обіцянок.
Телець – Світ
Тельцям карти рекомендують не змішувати особисте життя і роботу. Також не варто братися за нові справи або починати нові проекти. Направте свою енергію на те, щоб поліпшити стосунки з партнером.
Близнюки – Сімка жезлів
25 квітня досягнення Близнюків можуть не оцінити оточуючі. Однак не варто засмучуватися. Якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, успіх у професійній сфері не змусить себе чекати.
Рак – Король жезлів
Раки будуть готові прийняти несподівані рішення, які здивують ваше оточення. Нові знайомства принесуть тільки користь. Однак карти попереджають: не давайте гроші в борг.
Лев – Двійка кубків
Зверніть увагу на свого партнера: швидше за все останнім часом ви були занадто зайняті роботою, і стосунки між вами загострилися. У коханні доведеться віддавати більше, ніж брати.
Діва – Десятка кубків
Хороший день для покупок. Період підходить для знайомств з протилежною статтю. Також карти радять звернути увагу на своє здоров'я.
Терези – Король кубків
Якщо у вас є борги, постарайтеся якомога швидше їх віддати. Оточуючі спробують розкритикувати ваші ідеї та зіпсувати настрій – будьте уважними і стриманими.
Скорпіон – Четвірка денарієв
У першій половині дня можливий фінансовий прибуток: або вам віддадуть старий борг, або отримаєте винагороду. Хороший день для реалізації сміливих ідей – успіх супроводжуватиме вас.
Стрілець – Шістка денарієв
25 березня у Стрільців може відбутися важлива розмова з начальством. Однак хвилюватися не варто: все закінчиться з користю для вас. Увечері представників знака Зодіаку чекає приємний відпочинок у хорошій компанії.
Козеріг – Дев'ятка денарієв
Не поспішайте приймати важливі рішення і не квапте події. Зараз настає період, коли краще добре обмірковувати кожне своє рішення. Також не варто витрачати час на з'ясування стосунків.
Водолій – Колісниця
Приділіть увагу фінансовим питанням. Крім того, не варто зараз брати гроші в борг. Сприятливий період для того, щоб задуматися про запуск власного бізнесу.
Риби – Місяць
25 березня у Риб можуть виникнути непорозуміння з колегами й друзями. Не плануйте серйозних справ, так як сьогодні не все буде складатися так, як вам би цього хотілося.
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