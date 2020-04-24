Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

2.1т
Читати матеріал російською

Гороскоп на 25 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки й Тельці. А ось Овнам у цей день потрібно бути акуратними і зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

travelveter.ru

Овен – Зірка

У Овнів 25 квітня можуть виникнути труднощі в особистому житті: можливі непорозуміння і навіть конфлікти з коханою людиною. Карти радять контролювати свої емоції, а також не давати неправдивих обіцянок.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Телець – Світ

Тельцям карти рекомендують не змішувати особисте життя і роботу. Також не варто братися за нові справи або починати нові проекти. Направте свою енергію на те, щоб поліпшити стосунки з партнером.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Близнюки – Сімка жезлів

25 квітня досягнення Близнюків можуть не оцінити оточуючі. Однак не варто засмучуватися. Якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, успіх у професійній сфері не змусить себе чекати.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Рак – Король жезлів

Раки будуть готові прийняти несподівані рішення, які здивують ваше оточення. Нові знайомства принесуть тільки користь. Однак карти попереджають: не давайте гроші в борг.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Лев – Двійка кубків

Зверніть увагу на свого партнера: швидше за все останнім часом ви були занадто зайняті роботою, і стосунки між вами загострилися. У коханні доведеться віддавати більше, ніж брати.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Діва – Десятка кубків

Хороший день для покупок. Період підходить для знайомств з протилежною статтю. Також карти радять звернути увагу на своє здоров'я.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Терези – Король кубків

Якщо у вас є борги, постарайтеся якомога швидше їх віддати. Оточуючі спробують розкритикувати ваші ідеї та зіпсувати настрій – будьте уважними і стриманими.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Скорпіон – Четвірка денарієв

У першій половині дня можливий фінансовий прибуток: або вам віддадуть старий борг, або отримаєте винагороду. Хороший день для реалізації сміливих ідей – успіх супроводжуватиме вас.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Стрілець – Шістка денарієв

25 березня у Стрільців може відбутися важлива розмова з начальством. Однак хвилюватися не варто: все закінчиться з користю для вас. Увечері представників знака Зодіаку чекає приємний відпочинок у хорошій компанії.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Козеріг – Дев'ятка денарієв

Не поспішайте приймати важливі рішення і не квапте події. Зараз настає період, коли краще добре обмірковувати кожне своє рішення. Також не варто витрачати час на з'ясування стосунків.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Водолій – Колісниця

Приділіть увагу фінансовим питанням. Крім того, не варто зараз брати гроші в борг. Сприятливий період для того, щоб задуматися про запуск власного бізнесу.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Риби – Місяць

25 березня у Риб можуть виникнути непорозуміння з колегами й друзями. Не плануйте серйозних справ, так як сьогодні не все буде складатися так, як вам би цього хотілося.

Гороскоп на 25 квітня за картами Таро: кому пощастить із грошима

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020 ворожіння
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп