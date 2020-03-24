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Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

2.3т
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Гороскоп на 25 березня 2020 року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений на цікаві події день.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

ОВЕН - Вісімка жезлів

Вісімка Посохов це карта великої сили і швидкості. Ця енергія може співвідноситися з тим, що вас оточує, або скоріше з вашими ментальними процесами, які в цей момент ефективні і продуктивні.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

ТЕЛЕЦЬ - Трійка кубків

Вітайте цей день, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноті буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість з вашими близькими.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ця карта символізує перемогу над своїми слабкостями. Ви перестанете бути рабом своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайде внутрішню рівновагу.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

РАК - Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих асоціаціями карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час - можемо плисти проти течії.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

ЛЕВ - Лицар жезлів

Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

ДІВА - Місяць

У вашому житті немає яскраво виражених цілей і завдань. Ви сліпо бреде в майбутнє, спотикаючись на кожному кроці. Вам потрібно вийти на сонячне світло і знайти сенс для руху вперед.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Робіть все, щоб дати своєму розуму відпочити від займаної вас проблеми. Зоряне небо на мапі говорить про безмежність творчого потенціалу для того, хто знає основне правило людської природи.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння (тобто інерцію, з якої боремося ми все) чистої силою волі.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Ви залишилися одні й самі відштовхуєте допомогу. У вас буде можливість це виправити.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

РИБИ - Правосуддя

Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя. Без цієї енергії життя було б зведене до простого виживання.

Гороскоп на 25 березня по картах Таро: як не втратити свій шанс

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Автор
Марія Дідик
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