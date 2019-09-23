Гороскоп на 24 вересня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності в цей день

Гороскоп на 24 вересня 2019 року, по картах Таро.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Закохані

Біля вас з'явився незнайомець, який штовхає вас на необдумані вчинки. Він, як Змій-спокусник намагається змусити вас робити те, що може спричинити за собою негативні наслідки. Він нашіптує, що вибір за вами, але при цьому продовжує свої маніпуляції.

ТЕЛЕЦЬ - Двійка жезлів

Ви перебуваєте в нерішучості. У вас ніяк не виходить прийняти рішення, висловитися або просто нарешті взятися за справу. Хвилюватися з цього приводу не варто. У такі дні дійсно краще зайняти нейтральну позицію.

БЛИЗНЮКИ - Десятка жезлів

Цей день бажано зустріти хорошою порцією дисципліни і витримки. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, і інше. Або ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше, або вам доручать справу, яке здасться вам нездійсненним спочатку. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть.

РАК - Паж денаріїв

Вам представиться шанс, на який ви можете сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. "Тримайте ніс за вітром" і реагуйте відразу, коли вам запропонують, наприклад, укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку.

ЛЕВ - Король мечів

Вам належить іспит на винахідливість, знання тактики і вміння користуватися накопиченим досвідом. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю і дотепністю - і підтримка вам забезпечена. Проявіть свій ясний розум саме там, де ситуація дуже давно потребує вирішення.

ДІВА - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Удача може випасти вам де завгодно. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти цей день хорошою порцією недовіри. Будьте напоготові і не "розкривати" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. А якщо у вас до того ж нещодавно була сварка з кимось чи інша неприємна ситуація, то вам треба особливо остерігатися вплутуватися в цю справу знову.

СКОРПІОН - Туз кубків

Використовуйте цей день, щоб зробити нарешті рішучий крок або прийняти багатообіцяючу пропозицію. Це особливо стосується справ сердечних. Якщо ви вмієте спілкуватися з людьми і керуватися своїм внутрішнім голосом, то щастя для вас може початися незабаром.

СТРІЛЕЦЬ - Сімка мечів

Не виключено, що вас спробують обікрасти. Ведучи переговори або підписуючи договори, будьте особливо уважні і прочитайте все, що написано дрібним шрифтом, щоб потім не потрапити в халепу. Ця карта радить вам самому схитрувати або блефувати, щоб до вас поставилися з належною повагою або не залишили в дурнях.

КОЗЕРІГ - Верховна жриця

Не шукайте ні пояснень, ні виправдань рішенням, які приймаєте. Покладіться на інтуїцію. Не давай цю силу повсякденним дрібницях, цінуй кожну хвилину наодинці з собою, звертайся до внутрішнього голосу. Зберігайте ясність почуттів і думок, будь добрий до оточуючих.

ВОДОЛІЙ - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чогось або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Якщо ви зазнали розчарування в дійсно серйозній справі, то прийміть свою поразку з честю і не приховуйте його перед іншими. Чим чесніше і щире ви поведете себе, тим швидше зможете знайти новий грунт під ногами.

РИБИ - Королева денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте сьогодні нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про своїх довгострокових планах, і обробляйте свій виноградник терпляче і ретельно, щоб він в один прекрасний день дав багатий урожай.

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