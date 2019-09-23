Гороскоп на 24 вересня 2019: кого чекає тяжкий вівторок

Гороскоп на 24 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому у вівторок буде сильно щастити, а кому краще підготуватися до важкого дню? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Цей робочий тиждень почався у Овнів спокійно і розмірено. Гороскоп на 24 вересня говорить, що і другий день тижня вийде дуже рівномірним. Втім, не варто розслаблятися, оскільки в другій половині робочої п'ятиденки вас можуть очікувати раптові хвилювання.

Телець

А ось Тельцям спокій тільки сниться. З одного боку вони можуть бути собою задоволені, оскільки знаходяться в вирі подій і твердо йдуть до наміченої ними цілі, але такий темп вимотує.

Близнюки

У Близнюків перший місяць осені проходить під знаком любові і натхнення. Ви ніби літаєте на крилах і це помітно позначається на вашій продуктивності. Не зупиняйтеся, нехай це почуття не покидає вас якомога довше.

Рак

Раків чекають дуже приємні фінансові сюрпризи. І мова не обов'язково про зарплату. Можливо вам впадуть якісь бонуси або ж ви виграєте в лотерею. В такий день все можливо.

Лев

24 вересня зірки можуть бути не на боці Львів, але все ж таки постарайтеся не відкладати важливі справи на потім, оскільки ця смуга може затягнутися.

Діва

Дів можуть чекати романтичні сюрпризи. При чому не обов'язково від тих людей, від яких ви могли б цього чекати. Ну а як до цього ставитися - вирішувати вже вам.

Терези

У вівторок Терезів можуть приголомшити несподіваною робочої новиною. Вам потрібно бути готовими до змін, можливо несподіваною відрядженні або незвичайного завданням, яке буде не так просто виконати.

Скорпіон

Скорпіонам останнім часом доводиться непросто. Ви наполегливо працюєте і пробивається до наміченої мети, але витрачаєте при цьому багато сил. Легко вам в найближчий час не буде, проте все це окупиться.

Стрілець

У вівторок Стрільці відчують непереборну тягу до краси і витонченості. Вранці, вирушаючи на роботу, ви надягнете дуже елегантне вбрання, і протягом усього цього дня будете ловити на собі захоплені погляди оточуючих.

Козеріг

Козероги сьогодні ненароком образять близьу людину. Пам'ятайте, що слово - не горобець, проте в ваших руках можливість виправитися.

Водолій

Починання Водоліїв у вівторок приречені на успіх, тому не варто надто перейматися з приводу підсумків якогось важливого заходу.

Риби

Рибам у вівторок може сильно зашкодити невпевненість в їх силах. Якщо ви зумієте набратися рішучості, то звернете в цей день гори.

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