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Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

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Гороскоп на завтра, 25 травня 2019 року, за картами Таро прогнозує для всіх знаків Зодіаку емоційне оновлення. Період застою буде завершено, завдяки тому, що ви зміните свій підхід до того, що відбувається в житті.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу за розкладом Таро для кожного знака Зодіаку.

Гороскоп на сьогодні на картах Таро складено на основі колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

Рixabay

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ОВЕН – Блазень

Овни 25 травня мають замислитися над тим, наскільки правильним є ваш підхід до життя. Ви дуже принципові і в деякому сенсі консервативні, і ваша думка, отже, має бути правильною. Однак вас також оточують люди, і вони не зобов'язані у всьому погоджуватися. Просто спробуйте змінити своє ставлення і прийняти думку інших. Тоді зможете уникнути сварок.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

ТЕЛЕЦЬ – Король мечів

Гороскоп на суботу обіцяє Тельцям, що день буде насиченим і емоційно напруженим. Імовірно, вам доведеться провести або важливу розмову, або випаде необхідність прийняти зважене, відповідальне рішення. У будь-якому випадку варто приділити цьому увагу, тому що від фіналу може залежати ваше подальше майбутнє.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

БЛИЗНЮКИ – Пустельник

Близнюки 25 травня проведуть день з близькими, принаймні, так прогнозує гороскоп. Ви давно прагнете усамітнення і тиші, хочете, щоб вас ніхто не чіпав. Але все ж вам потрібно приділити час дорогим людям. Ось побачите, що спілкування дасть вам цінний урок, який проллє світло на багато подій.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею
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РАК – Утримання

Гороскоп на сьогодні приготував Ракам сюрприз: ви можете зустріти людину, яку давним-давно не бачили, проте дуже скучили. Самі б ви навряд чи вийшли на зв'язок з давно забутим другом. Також представникам цього знаку Зодіаку належить відшукати баланс між добром і злом. Карта Утримання символізує досягнення золотої середини між крайнощами. Отже, вам варто правильно розставити пріоритети і визначити, що важливіше за все саме зараз.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

ЛЕВ – Дама жезлів

Леви 25 травня мають задуматися про лідерство. Ймовірно, ваші амбіції залишаються незадоволеними, тому ви не можете повноцінно і спокійно вести свою діяльність. Спробуйте поговорити з тим, хто може допомогти вам досягти бажаної мети. Не бійтеся відкрито заявити про те, що вас бентежить або не влаштовує.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

ДІВА – П'ятірка денаріїв

Гороскоп для дів на 25 травня може обіцяти втрату чогось матеріального і придбання замість нього життєвого досвіду. Ви дуже зациклилися на матеріальному, але це далеко не все, з чого складається наше життя. Емоції і почуття – це теж дуже важливо, що допоможе незабаром досягти максимальної внутрішньої гармонії.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

ТЕРЕЗИ – Трійка мечів

Терези 25 травня можуть зіткнутися з конфліктом – вируючі почуття гніву й роздратування принесуть у життя певні труднощі. Трійка мечів завжди символізує прагнення до недосяжного ідеалу, відмову від дійсності і, разом з тим, нездатність від цієї дійсності піти. Або, іншими словами, спробу вирішити задачу невідповідними способами. Терезам варто зібратися нарешті з силами і зробити ривок, інакше можете загрузнути в цій безодні.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею
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СКОРПІОН – Верховна жриця

Ця карта має на увазі для представників цього знака Зодіаку глибинні, підсвідомі сили: інтуїцію, внутрішній голос, передчуття, що дають тверду впевненість у чомусь. Причому вам не потрібні жодні доводи і пояснення. Існують такі моменти, коли всесвіт прямо-таки кричить, що і як треба робити. Не противтеся цьому, наразі вам він вам просто допомагає.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

СТРІЛЕЦЬ – Дама жезлів

Стрільці 25 травня мають звернути увагу на спілкування зі своїм оточенням. Ваші особисті стосунки базуються на зрілому розумінні, ви віддані і проникливі. Сьогодні вам варто ще раз проявити наполегливість. Це допоможе в майбутньому стати максимально продуктивним і домогтися успіху.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

КОЗЕРІГ – Трійка кубків

Гороскоп на завтра для Козерогів обіцяє їм фінансовий прибуток. Це нагорода за ваші старання, адже раніше ви масу сил витратили на реалізацію певного завдання. Рухайтеся чітко і в тому напрямку, який раніше було вибрано вами. Він правильний, тому дотримуйтеся траєкторії для висоти свого польоту.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею
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ВОДОЛІЙ – Дев'ятка денаріїв

Ця карта вважається ознакою фінансового успіху, виграшу, великого і часто несподіваного прибутку. Вона означає поворот на краще, везіння, вдалий збіг обставин, матеріальний добробут і зміни, які дозволяють зробити життя набагато більш комфортним. Гороскоп на завтра пророкує винятковий успіх, якого досягнуто завдяки особистим талантам і зусиллям.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

РИБИ – П'ятірка кубків

Риби 25 травня зіткнуться з внутрішнім неспокоєм. Карта, яка вам випала, позначає розчарування, скорботу за втраченим. Це, з одного боку, може означати нездійсненність того, на що людина дуже сильно розраховувала, а з іншого – переживання з приводу втрати чогось значимого. Гороскоп на суботу обіцяє вам важкий період, але, водночас, він символізує і те, що незабаром події нормалізуються.

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: гряде затишшя перед бурею

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Тема
Астрологічний прогноз
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Тарогороскоп 2019гороскоп 2018
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