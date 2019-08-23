Гороскоп на 24 серпня 2019: на кого чекає складна субота

Гороскоп на 24 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому зі знаків Зодіаку краще не укладати важливих угод, а кому належить знищувати опонентів у суперечках? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 24 серпня говорить, що Овнів можуть очікувати різні несподівані неприємності на шляху до давно наміченої ними цілі. Однак природна впертість Овнів відома всім, тому ви зможете прорватися крізь усі труднощі.

Телець

Тельцям у цю суботу належить багато турбот. Можливо, вам потрібно буде попрацювати або ж зайнятися якимись справами по дому. До речі, у другій половині дня будьте готові до сюрпризу. Приємним він буде чи ні – нехай залишиться інтригою.

Близнюки

У Близнюків у суботу буде дуже спокійний день. Можливо, ви зможете провести весь час у неробстві чи ж віддатися якимось приємним справам.

Рак

У Раків 24 серпня є висока ймовірність несподіваних перешкод. Хтось буде вставляти вам палиці в колеса і будувати підступи. Втім,субота обіцяє бути досить продуктивною. Так що у всьому є свої плюси.

Лев

А ось Левам у цю суботу не варто розраховувати на спокійний день. Несподівані перешкоди, труднощі, дивні вчинки близьких – все це навалиться на вас, як сніжний ком.

Діва

У суботу Дівам вдаватимуться побутові справи. Ви зможете розгребти весь той завал, що накопичився за минулий тиждень. Непогано, чи не так?

Терези

А на Терези чекає несподіваний фінансовий сюрприз. Не хвилюйтеся, він буде позитивним. Так що все буде добре і це фінансове вливання виявиться дуже доречним.

Скорпіон

Скорпіонів у суботу чекає дуже приємний день. У першій половині дня вам належить вирішити кілька справ, але зате після обіду настане повна розслабуха: неробство, приємне проведення часу з близькими, гулянки – все це буде 24 серпня.

Стрілець

У суботу Стрільцям нагадають про себе старі друзі, про яких ви вже й думати забули. Крім того, вам доведеться проявити себе в нових проектах. Не розгубіться.

Козеріг

Гороскоп попереджає, що 24 серпня 2019 року – не найкращий день для кардинальних змін. Якщо ви задумали щось у цьому дусі, то краще відкладіть плани на інший день.

Водолій

Водолії можуть розраховувати на простий, світлий день, повний яскравих емоцій. Багато питань залишаться без відповіді, але це абсолютно не буде для вас проблемою. До найбільш важливих ви зможете повернутися пізніше.

Риби

Народжених під знаком Риб раз у раз будуть оточувати сьогодні різні спокуси. Вам буде хотітися буквально всього. Однак не варто забувати про здоровий глузд і небажані витрати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал