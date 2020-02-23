Гороскоп на 24 лютого: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 24 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок буде насиченим і цікавим днем для всіх знаків Зодіаку. Левам і Овнам слід відпочити, а ось Рибам і Ракам з головою зануритися в роботу. Для Скорпіонів початок робочого тижня буде дуже продуктивним. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Овни, вам необхідно виспатися і відпочити. Не думайте про роботу, а всі важливі справи і зустрічі відкладіть на інший день.

Телець

Гороскоп на 24 лютого для Тельців радить цьому знаку Зодіаку провести час зі своїми близькими. Покажіть, як сильно ви їх любите.

Близнюки

Гороскоп на 24 лютого говорить, що Близнюкам варто звернути увагу на стан свого здоров'я. Нічого не бійтеся і рухайтеся вперед.

Рак

Раки 24 лютого буде в центрі уваги. Вам вдасться отримати все, що ви хочете, але при цьому будьте обережні. Пам'ятайте, що поруч багато недоброзичливців.

Лев

24 лютого зірки не рекомендують Левам залишитися вдома і відпочити. Крім того, вам слід подумати над своєю поведінкою. Останнім часом ви ведете себе занадто грубо.

Діва

Гороскоп на 24 лютого обіцяє Дівам яскраві емоції і зустрічі зі старими друзями. Нічого не бійтеся і розслабтеся.

Терези

Терези, 24 лютого займіться роботою. Не сперечайтеся з керівництвом і не вдавайтеся в сумнівні афери.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам 24 лютого зайнятися роботою. Скоро у вас з'явиться новий проект, який може принести хороші суми грошей.

Стрілець

24 лютого Стрільцям рекомендується не давати собі можливості розслабитися. Чекайте підступу від найнесподіваніших людей.

Козеріг

День для Козерогів буде вдалим. Можливо вам вдасться укласти вигідні угоди або отримати цікаві пропозиції.

Водолій

Зірки пророкують Водоліям хороший день. Не пропустіть свій шанс і постарайтеся не випускати навіть найменші деталі.

Риби

Не бійтеся порушувати правила в цей день. Сміливо рухайтеся вперед і не реагуйте на критику. На роботі вас чекатиме успіх, якщо ви докладете зусиль.

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