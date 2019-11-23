Гороскоп на 24 листопада 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 24 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: cosmopolitan.co.za

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Овен

Овнам 24 листопада, як ніколи, буде важко зосередитися на повсякденних завданнях. Вир емоцій і розгубленість можуть привести до не зовсім тих наслідків, які б хотілося бачити. Втім, зірки кажуть, що все в ваших руках, тому навіть зовсім невдалу справу з часом зумієте залагодити.

Телець

24 листопада — сприятливий день для сімейних і душевних зустрічей. Не влаштовуйте гучну вечірку, просто посидьте і поговоріть з тими, хто вам приємний. Це заповнить вашу внутрішню порожнечу.

Близнюки

24 листопада Близнюкам варто достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто вам переглянути режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Рак

24 листопада Раки можуть отримати цікаву і вигідну пропозицію по роботі. Тому їм потрібно постаратися не тільки відсиджуватися в офісі, а проявляти активність, спілкуватися з начальством, знайомитися з новими колегами. Будьте в темі того, що відбувається навколо вас.

Лев

Гороскоп на 24 листопада говорить, що на Левів чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберігати мир в сім'ї.

Діва

Діви, нові перспективні плани змінять стиль і рівень вашої роботи, можливо, вам запропонують брати участь у спільному проєкті, що обіцяє непогані доходи.

Терези

24 листопада Терезам варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Скорпіон

Зірки Радять Скорпіонам 24 листопада не починати нових справ. Ви ще не дозріли для тієї роботи, яку вам можуть запропонувати.

Стрілець

Стрільцям 24 листопада варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи і голосно говорити про свої бажання та наміри. Трошки амбітності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

Козеріг

Гороскоп на 24 листопада говорить, що у Козерогів день піде не так, як вони собі запланували. Але якщо докладете максимум зусиль — зможете досягти великих успіхів у будь-якій справі. Будьте активними в неділю.

Водолій

Зірки радять Водоліям 24 листопада взятися за втілення своєї потаємної мрії, особливо тієї, якої вони трохи бояться.

Риби

Гороскоп на 24 листопада рекомендує Рибам не сидіти вдома. Ідіть ввечері на захід або на прогулянку, це допоможе зав'язати вам нові знайомства.

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