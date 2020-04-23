Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Гороскоп на 24 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки та Діви. А ось Скорпіонам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п`ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: freepik.com

Овен – Дама Денаріїв

Овни, 24 квітня не піддавайтеся спокусі перекинути відповідальність на інших. Це може негативно позначитися на результатах вашої роботи та віддалить вас від мети.

Телець – Зірка

Карти Таро кажуть, що день може принести Тельцям великі можливості та шанс отримати справжнє задоволення. Справи з фінансами вдаватимуться якнайкраще.

Близнюки – Верховна Жриця

Дуже напружений день. Можуть провалитися ділові переговори. Цілком ймовірне виникнення величезної кількості домашніх турбот, так що ви повністю поринете в їхнє вирішення.

Рак – Колесо Фортуни

Карти Таро кажуть Ракам: зараз у вас вдалий період для кар'єри. Ви можете рухатися, як в новому напрямку, якщо давно планували щось спробувати, так і в тому, в якому працюєте на даний момент. Будьте сміливішими та енергійнішими.

Лев – Четвірка Жезлів

Леви, на вас 24 квітня очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Діва – Закохані

Дівам 24 квітня посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, чи є у вас пара чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, тому не соромтеся і виходьте на контакт.

Терези – Вежа

Терези, 24 квітня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси чи особисте життя. Головне, що день позитивний.

Скорпіон – Лицар Мечів

На Скорпіонів чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Слід уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберегти добрі стосунки в родині.

Стрілець – Сонце

Стрільці, 24 квітня не поспішайте відмовлятися від свого вихідного задля роботи. Зрештою, ви заслужили відпочинок. Реалізуйте своє право.

Козеріг – Двійка Денаріїв

Карти Таро кажуть, що 24 квітня Козерогам потрібно утриматися від необдуманих вчинків. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи, краще її не починайте.

Водолій – Пустельник

24 квітня Водолії можуть захотіти весь час лежати на дивані та дивитися улюблені фільми. Якщо ваш організм вимагає відпочинку – не ставте собі безліч завдань. Зведіть їх до мінімуму.

Риби – Світ

Ворожіння на картах Таро каже, що 24 квітня вас буде легко засмутити. Невелика іскра в цей день може викликати велику пожежу. Будьте розсудливі та уважні.