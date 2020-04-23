Гороскоп на 24 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні
Гороскоп на 24 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки та Діви. А ось Скорпіонам в цей день потрібно контролювати свої емоції.
OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п`ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.
Овен – Дама Денаріїв
Овни, 24 квітня не піддавайтеся спокусі перекинути відповідальність на інших. Це може негативно позначитися на результатах вашої роботи та віддалить вас від мети.
Телець – Зірка
Карти Таро кажуть, що день може принести Тельцям великі можливості та шанс отримати справжнє задоволення. Справи з фінансами вдаватимуться якнайкраще.
Близнюки – Верховна Жриця
Дуже напружений день. Можуть провалитися ділові переговори. Цілком ймовірне виникнення величезної кількості домашніх турбот, так що ви повністю поринете в їхнє вирішення.
Рак – Колесо Фортуни
Карти Таро кажуть Ракам: зараз у вас вдалий період для кар'єри. Ви можете рухатися, як в новому напрямку, якщо давно планували щось спробувати, так і в тому, в якому працюєте на даний момент. Будьте сміливішими та енергійнішими.
Лев – Четвірка Жезлів
Леви, на вас 24 квітня очікує монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.
Діва – Закохані
Дівам 24 квітня посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, чи є у вас пара чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, тому не соромтеся і виходьте на контакт.
Терези – Вежа
Терези, 24 квітня ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси чи особисте життя. Головне, що день позитивний.
Скорпіон – Лицар Мечів
На Скорпіонів чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Слід уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберегти добрі стосунки в родині.
Стрілець – Сонце
Стрільці, 24 квітня не поспішайте відмовлятися від свого вихідного задля роботи. Зрештою, ви заслужили відпочинок. Реалізуйте своє право.
Козеріг – Двійка Денаріїв
Карти Таро кажуть, що 24 квітня Козерогам потрібно утриматися від необдуманих вчинків. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи, краще її не починайте.
Водолій – Пустельник
24 квітня Водолії можуть захотіти весь час лежати на дивані та дивитися улюблені фільми. Якщо ваш організм вимагає відпочинку – не ставте собі безліч завдань. Зведіть їх до мінімуму.
Риби – Світ
Ворожіння на картах Таро каже, що 24 квітня вас буде легко засмутити. Невелика іскра в цей день може викликати велику пожежу. Будьте розсудливі та уважні.